Weniger Rennen: MotoGP droht ein Exodus aus Europa

Die MotoGP-Asse kämpfen im spanischen Aragon um die WM-Führung. Die Motorrad-Szene soll nach dem Wunsch von Vermarkter Liberty Media internationaler werden – zumindest im Kalender. Im Fahrerfeld droht 2027 hingegen ein „Negativrekord“.
Der MotoGP-Titelkrimi geht am Samstag mit dem Sprint im spanischen Motorland Aragon (15 Uhr, live bei ServusTV) in die nächste Runde. Während alle Augen auf die Aufholjagd von Marc Marquez gerichtet sind, gab es für einen Titelkandidaten schon vor dem Wochenende schlechte Nachrichten: Der aktuell Drittplatzierte Ai Ogura (Aprilia) muss nach einem Trainingsunfall samt darauffolgender Operation an der linken Hand passen, sogar die Teilnahme am Rennen in Misano (12./13. September) wackelt.
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