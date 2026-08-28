Weniger Rennen: MotoGP droht ein Exodus aus Europa

Der MotoGP-Titelkrimi geht am Samstag mit dem Sprint im spanischen Motorland Aragon (15 Uhr, live bei ServusTV) in die nächste Runde. Während alle Augen auf die Aufholjagd von Marc Marquez gerichtet sind, gab es für einen Titelkandidaten schon vor dem Wochenende schlechte Nachrichten: Der aktuell Drittplatzierte Ai Ogura (Aprilia) muss nach einem Trainingsunfall samt darauffolgender Operation an der linken Hand passen, sogar die Teilnahme am Rennen in Misano (12./13. September) wackelt.