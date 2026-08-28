Autofahrt mit Ulli Sima: „Staus nerven mich auch“

Was sie am Autofahren nervt? „Der Stau“, gibt sie zu. Parkplatzsuchen macht ihr auch keinen Spaß.

Wenn man doch nur Verkehrsstadträtin wäre.

Nach 15 Minuten kommen wir heil in Döbling an. Selbst bei den verwinkelten Gassen kennt sie sich gut aus. Nun zurück zur Einstiegsfrage: Frau Sima, mögen Sie keine Autofahrer?

„Unsinn. Ich bin ja hin und wieder selbst eine.“ Mittlerweile auch an Wochentagen.