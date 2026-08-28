Auf Rekordjagd: Wird auch am Montag noch gelaufen?

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28.08.2026 18:43
In Kirchschlag wird bei traumhafter Kulisse gelaufen.
In Kirchschlag wird bei traumhafter Kulisse gelaufen.(Bild: ARMIN_ELISKASES)
Porträt von Daniel Lemberger
Von Daniel Lemberger

Am Samstag beginnt in Kirchschlag ein spezielles Ultra-Rennen, bei dem über 300 Athleten versuchen werden, so lange wie möglich, die 6,706 km lange Rundstrecke jeweils in unter einer Stunde zu bewältigen. Kurios: Der Erste ist dabei vom Zweiten abhängig.

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„Ich habe mal in Deutschland an so einem Event teilgenommen – und das war einfach cool. Bei uns hat es aber nichts dergleichen gegeben, also habe ich gemeinsam mit einem Freund was auf die Beine gestellt“, so Norbert Lüftenegger über die Geburtsstunde der „Austria Backyard Ultra Serie“, die mittlerweile an neun Standorten ausgetragen wird und bei der auch am Samstag ab 9 Uhr in Kirchschlag bei Linz über 300 Athleten versuchen werden, so lange wie möglich, die 6,706 km lange Rundstrecke jeweils in unter einer Stunde zu bewältigen.

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