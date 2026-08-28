Polizei-Reform: „Regionale Sicherheit gefährdet“

Ab 1. September wird es ernst: Das neue Dienstzeitmodell, eine der größten internen Reformen der österreichischen Polizei, geht in den Probebetrieb. Wie berichtet, hat sich gegen die Pläne des Innenministeriums eine breite Front an Gegnern gebildet, sowohl von der Gewerkschaft als auch politisch.

Kritiker fürchten im Wesentlichen, dass Polizeibeamte unterm Strich weniger verdienen werden, dafür häufiger am Wochenende arbeiten müssen und insgesamt Lücken in der Besetzung von Diensten entstehen werden. Ein Dorn im Auge ist Personalvertretern zudem der Wegfall von 24-Stunden-Diensten.