Ölpreisschwankungen bald „neue Normalität“?

Ölpreise fallen dritten Tag in Folge

Sprich: Der Ölpreis könnte auch langfristig auf ein bedeutend höheres Niveau steigen – inklusive Effekte für die Inflation in Österreich. Derzeit zeigt der Trend allerdings nach unten, nachdem sich Meldungen verbreitet haben, wonach die USA, der Iran und der Oman kurz vor einer vorübergehenden Vereinbarung zur Öffnung der wichtigen Meerenge stehen. Die Ölpreise sind am Mittwoch den dritten Tag in Folge gesunken.