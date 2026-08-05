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Ölpreisschwankungen bald „neue Normalität“?

Wirtschaft
05.08.2026 17:40
Steigende Erdölpreise machen sich rasch an den Tankstellen bemerkbar.
Steigende Erdölpreise machen sich rasch an den Tankstellen bemerkbar.(Bild: AFP/TOBIAS SCHWARZ)
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Von krone.at

Massive Schwankungen am Ölmarkt und insbesondere Preisausschläge nach oben könnten laut der Nationalbank zur „neuen Normalität“ werden, sollte sich die Lage in Nahost nicht bald entspannen. 

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Auf einen starken kurzfristigen Preisanstieg nach der Schließung der Straße von Hormuz folgte wegen der Zugriffe auf Vorräte und der Ausweitung der US-Öl-Exporte eine ebenso rasche Normalisierung. Diese Effekte dürften aber nicht von Dauer sein, zumal sich die Lage zuletzt wieder zugespitzt hat und die Lagerbestände auf einen „historischen Tiefstand“ sanken, warnen die Nationalbank-Ökonomen in ihrem aktuellen „Policy Brief“.

Erdölspeicher in Kasachstan
Erdölspeicher in Kasachstan(Bild: Турар Казангапов - stock.adobe.com)

Insbesondere habe der Krieg vor Augen geführt, dass der Iran die Straße von Hormuz nahezu vollständig schließen könne. Und sollte die Route geschlossen bleiben, würde das „eine weitreichende Veränderung im Nahost-Krieg sowie des Welthandels insgesamt bedeuten“.

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