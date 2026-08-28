Sturm brachte mehrere Wassersportler in Not

Es ging Freitagabend alles sehr schnell. „Es ist diesmal keine Gewitterfront hereingezogen. Plötzlich ist der Sturm heftig geworden, wie wenn man einen Schalter umlegt“, schildert Markus Gewolf von den Wasserrettern. Die Sturmwarnanlagen waren zwar schon aktiv, wurden aber von Sportlern zum Teil ignoriert.