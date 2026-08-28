Fahrschülerin (21) stürzt mit Motorrad in Bachbett

Folgenschwerer Unfall in Kramsach im Tiroler Bezirk Kufstein am Freitag! Eine Fahrschülerin (21) stürzte mit dem Motorrad vier Meter in ein Bachbett ab. Die 21-Jährige musste vom Notarzt erstversorgt werden.
Zu dem Unfall kam es um kurz nach 10 Uhr. Im Zuge einer sogenannten „Aufstufungsfahrt“ für die Klasse A fuhr die 21-Jährige mit dem Motorrad auf der Aschauer Straße von Kramsach in Richtung Brandenberg. „In einer leichten Linkskurve kurz vor dem Parkplatz Tiefenbachklamm geriet sie aus unbekannter Ursache auf das rechte Straßenbankett“, heißt es von den Ermittlern der Polizei.
Der Fahrlehrer sowie ein weiterer Fahrschüler leisteten sofort Erste Hilfe und setzten den Notruf ab.
Ein Sprecher der Polizei
Von Feuerwehr geborgen
In weiterer Folge stürzte die junge Lenkerin rund vier Meter in die Brandenberger Ache ab. Dabei zog sich die 21-Jährige „Verletzungen unbestimmten Grades“ zu. Der Fahrlehrer und ein anderer Fahrschüler leisteten sofort Erste Hilfe und setzten einen Notruf ab.
Von der Freiwilligen Feuerwehr Kramsach wurde die Fahrschülerin aus dem Bachbett geborgen. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde sie in die Innsbrucker Klinik eingeliefert.
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