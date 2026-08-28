Fahrschülerin (21) stürzt mit Motorrad in Bachbett

Zu dem Unfall kam es um kurz nach 10 Uhr. Im Zuge einer sogenannten „Aufstufungsfahrt“ für die Klasse A fuhr die 21-Jährige mit dem Motorrad auf der Aschauer Straße von Kramsach in Richtung Brandenberg. „In einer leichten Linkskurve kurz vor dem Parkplatz Tiefenbachklamm geriet sie aus unbekannter Ursache auf das rechte Straßenbankett“, heißt es von den Ermittlern der Polizei.