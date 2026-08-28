War erst 34
Jüngster regierender König der Welt gestorben
Er war erst drei Jahre alt, als er zum König gekrönt wurde – Der Monarch des traditionellen Tooro-Königreichs in Uganda ist im Alter von nur 34 Jahren gestorben. Im Land wurde der junge Mann verehrt.
Der junge König Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi IV., ist gestorben. Das teilte der Premierminister des Landes mit.
„Begeisterter Sportfan und Umweltschützer“
König Oyo, einst im Alter von drei Jahren gekrönt, wurde im vergangenen Jahr vom Guinnessbuch der Rekorde als jüngster König der Welt anerkannt. Die ugandischen Medien berichten ausführlich über den Tod des verehrten jungen Königs, der ein begeisterter Sportfan und Umweltschützer war.
Könige dürfen im Land nicht politisch tätig werden
Der ugandische Präsident Yoweri Museveni hatte die traditionellen Königreiche des ostafrikanischen Landes wieder eingesetzt, nachdem der damalige Präsident Milton Obote die Monarchien im Land in den 1960er-Jahren abgeschafft hatte.
Den regierenden Königen ist es jedoch gesetzlich untersagt, sich politisch zu betätigen. Sie nehmen lediglich an Kampagnen etwa zum Umweltschutz oder Gesundheit teil und spielen eine zeremonielle Rolle bei der Einsetzung von Clan-Chefs.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.