Jüngster regierender König der Welt gestorben

„Begeisterter Sportfan und Umweltschützer“

König Oyo, einst im Alter von drei Jahren gekrönt, wurde im vergangenen Jahr vom Guinnessbuch der Rekorde als jüngster König der Welt anerkannt. Die ugandischen Medien berichten ausführlich über den Tod des verehrten jungen Königs, der ein begeisterter Sportfan und Umweltschützer war.