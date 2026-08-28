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War erst 34

Jüngster regierender König der Welt gestorben

Ausland
28.08.2026 18:24
Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi IV. ist im Alter von nur 34 Jahren gestorben.
Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi IV. ist im Alter von nur 34 Jahren gestorben.(Bild: AP/Marc Hofer)
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Von krone.at

Er war erst drei Jahre alt, als er zum König gekrönt wurde – Der Monarch des traditionellen Tooro-Königreichs in Uganda ist im Alter von nur 34 Jahren gestorben. Im Land wurde der junge Mann verehrt.

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Der junge König Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi IV., ist gestorben. Das teilte der Premierminister des Landes mit.

„Begeisterter Sportfan und Umweltschützer“
König Oyo, einst im Alter von drei Jahren gekrönt, wurde im vergangenen Jahr vom Guinnessbuch der Rekorde als jüngster König der Welt anerkannt. Die ugandischen Medien berichten ausführlich über den Tod des verehrten jungen Königs, der ein begeisterter Sportfan und Umweltschützer war.

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Könige dürfen im Land nicht politisch tätig werden
Der ugandische Präsident Yoweri Museveni hatte die traditionellen Königreiche des ostafrikanischen Landes wieder eingesetzt, nachdem der damalige Präsident Milton Obote die Monarchien im Land in den 1960er-Jahren abgeschafft hatte.

Den regierenden Königen ist es jedoch gesetzlich untersagt, sich politisch zu betätigen. Sie nehmen lediglich an Kampagnen etwa zum Umweltschutz oder Gesundheit teil und spielen eine zeremonielle Rolle bei der Einsetzung von Clan-Chefs.

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