Ingolitsch: „Geschichte, die der Fußball schreibt“

„Ein sehr interessantes Match“

Bei den Hoffenheimern spielen mit Sportchef Andreas Schicker und Ilzer zwei ehemalige Verantwortliche für den Aufschwung von Sturm tragende Rollen. „Ich habe direkt WhatsApp-Nachrichten bekommen, nachdem wir das Spiel gegen Sturm Graz zugelost bekommen haben. Ich habe schon ein bisschen darauf gehofft, weil man viele altbekannte Gesichter wiedersehen wird“, sagte Schicker. „Das wird ein sehr interessantes Match“, ergänzte Michael Parensen, sein Nachfolger als Sturms Geschäftsführer Sport.