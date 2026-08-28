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Ingolitsch: „Geschichte, die der Fußball schreibt“

Fußball International
28.08.2026 20:10
Fabio Ingolitsch
Fabio Ingolitsch(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Marseille, Rennes, Celje, OFI Crete, AZ Alkmaar, GNK Dinamo, Bournemouth und Hoffenheim – Sturm Graz freut sich auf acht spannende Duelle in der Europa League. „Das sind die Geschichten, die der Fußball schreibt“, so Sturm-Trainer Fabio Ingolitsch im ORF. 

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Sturm kennt nur zwei Gegner aus der Europacup-Vergangenheit. Im Champions-League-Herbst 1999 gab es gegen Marseille zu Hause ein 3:2 und auswärts 0:2 sowie gegen Zagreb auswärts ein 0:3 und zu Hause ein 1:0. Für Brisanz sorgt aber vor allem das Duell mit Hoffenheim.

„Das sind die Geschichten, die der Fußball schreibt“, sagte Sturm-Trainer Fabio Ingolitsch im ORF. „Wir hätten uns sehr über ein Heimspiel gegen sie gefreut, nehmen aber auch gerne diese Reise Richtung Hoffenheim auf uns.“

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„Ein sehr interessantes Match“
Bei den Hoffenheimern spielen mit Sportchef Andreas Schicker und Ilzer zwei ehemalige Verantwortliche für den Aufschwung von Sturm tragende Rollen. „Ich habe direkt WhatsApp-Nachrichten bekommen, nachdem wir das Spiel gegen Sturm Graz zugelost bekommen haben. Ich habe schon ein bisschen darauf gehofft, weil man viele altbekannte Gesichter wiedersehen wird“, sagte Schicker. „Das wird ein sehr interessantes Match“, ergänzte Michael Parensen, sein Nachfolger als Sturms Geschäftsführer Sport.

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