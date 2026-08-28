FC Bayern gegen VfB Stuttgart – ab 20.30 Uhr LIVE

Konkurrenz für Laimer

Auf dem Transfermarkt verstärkten sich die Bayern mit dem marokkanischen Offensivspieler Ismael Saibari und dem deutschen Allrounder Nathaniel Brown, der mit Laimer um Einsatzminuten kämpfen könnte. Der ÖFB-Legionär, bei den Münchnern zuletzt Außenverteidiger auf beiden Seiten, ist aber flexibel einsetzbar und deshalb entspannt. „Ich fühle mich auf beiden Positionen wohl und denke, dass ich mit meinem Spielstil der Mannschaft viel geben kann. Wenn es noch einmal woanders sein sollte, wäre das auch kein Problem“, sagte der Salzburger nach seiner jüngsten Vertragsverlängerung um zwei Jahre bis 2029.