„Das ist der Stoff einer griechischen Tragödie“

Heimatlosigkeit wegen digitaler Räume

In dem Film kehren die Manns aus ihrem Exil in Amerika für eine Reise nach Deutschland zurück – das Thema Heimat beschäftigt den polnischen Oscar-Preisträger („Ida“), der selbst lange im Ausland gelebt hat: „Wenn man einmal sein Land verlassen hat, weiß man nicht mehr, wo das Zuhause ist. Ich bin vor 13 Jahren nach Polen zurückgekehrt, aber das Polen, das ich kannte, das in meinem Kopf war, ist gar nicht mehr da. Viele Leute haben diese Erfahrung gemacht.“ Es gehe eher um geistige Heimat als um einen geografischen Ort. Doch heute habe das noch eine ganz neue Ebene: „Viele sind heute nur in digitalen Bubbles zu Hause. Das Gefühl der Heimatlosigkeit ist sehr verbreitet, nicht nur unter jenen, die im Exil leben.“