Ist Süßstoff eine gesündere Alternative zu Zucker?

Die süße Sünde lauert überall. Selbst dort, wo Genießer sie nicht unbedingt vermuten würden: in Brot, Cornflakes, Chips & Co. Also stiegen schlaue Kalorienzähler auf vermeintliche Diät-Produkte um: mit kalorienfreien Süßstoffen wie Aspartam oder Saccharin beziehungsweise Stevia aus der gleichnamigen südamerikanischen Pflanze. Vertreter der Industrie finanzierten fleißig Studien und vermittelten gutgläubigen Konsumenten positive Gesundheits-Effekte von Süßstoffen sowie Figur-Schmeichelei. Dass sich die Gewichts-Reduktion bei mageren ein bis drei Kilo pro Jahr abspielt, wird erst beim zweiten Blick auf die Ergebnisse klar. Doch selbst der dürre Erfolg ist ein Werbeschmäh.