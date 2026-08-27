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Partielle Mondfinsternis: Freitag bringt Spektakel

Österreich
27.08.2026 17:20
Am 28. August ist über Österreich wieder eine partielle Mondfinsternis zu sehen.
Am 28. August ist über Österreich wieder eine partielle Mondfinsternis zu sehen.(Bild: Imre Antal)
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Von krone.at

Gerade einmal zwei Wochen nach der partiellen Sonnenfinsternis zeigt sich am Freitag bereits das nächste Himmelsspektakel. In den frühen Morgenstunden kann man eine partielle Mondfinsternis beobachten.

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Bei der partiellen Mondfinsternis wird der Mond nach und nach in den Schatten der Erde eintauchen – bis zu 93 Prozent. Im Osten des Landes geht der Mond noch vor der maximalen Verfinsterung unter. Im Westen kann man das Schauspiel länger beobachten.

Maximale Verfinsterung in Wien um 6.13 Uhr
Es lohnt sich, am Freitag extra früh aufzustehen. Das Ereignis beginnt um 4.34 Uhr mit dem Eintritt des Mondes in den Kernschatten der Erde, also noch deutlich vor der Dämmerung, die um 5.34 Uhr beginnt. Die Sonne geht in Wien um 6.06 Uhr auf, der Mond eine Minute später unter. Die maximale Verfinsterung wird um 6.13 Uhr erwartet.

Die Infografik zeigt den Ablauf und das Entstehen einer partiellen Mondfinsternis am 28. August für Wien. Wichtige Uhrzeiten sind der Eintritt des Mondes in den Kernschatten um 04:34 Uhr und die maximale Verfinsterung um 06:13 Uhr, wobei 93 % des Mondes im Kernschatten liegen. Die maximale Verfinsterung ist jedoch nicht beobachtbar. Eine erklärende Grafik zeigt, wie Sonne, Erde und Mond während der Finsternis ausgerichtet sind. Quelle: Wiener Arbeitsgemeinschaft für Astronomie.

Mondfinsternis folgt nur kurz nach Sonnenfinsternis
Dass nur kurze Zeit nach der Sonnenfinsternis eine Mondfinsternis zu beobachten ist, ist nicht ungewöhnlich. Der Grund dafür liegt in der Stellung von Sonne, Erde und Mond. Treffen die Voraussetzungen für eine Sonnenfinsternis ein, kommt es rund zwei Wochen später häufig auch zu einer Mondfinsternis.

Lesen Sie auch:
Eine partielle Mondfinsternis ist über Österreich wieder am 28. August zu sehen. 
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Frühaufsteher sehen am 28. August Mondfinsternis
24.08.2026

Mond taucht in Schatten ein
Mondfinsternisse kommen nur bei Vollmond vor. Dabei stehen Erde, Sonne und Mond auf einer Linie. Der Erdtrabant wandern durch den Kern- bzw. Halbschatten der Erde, wobei der Mond entweder vollständig (totale Mondfinsternis) oder nur teilweise (partielle Mondfinsternis) in diesen Schatten eintauchen kann.

Die nächste totale Mondfinsternis, die von Wien aus zumindest in den Totalen und totalen Phasen in vollem Verlauf zu sehen sein wird, wird erst am 31. Dezember 2028 stattfinden.

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