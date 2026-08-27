Partielle Mondfinsternis: Freitag bringt Spektakel

Die Infografik zeigt den Ablauf und das Entstehen einer partiellen Mondfinsternis am 28. August für Wien. Wichtige Uhrzeiten sind der Eintritt des Mondes in den Kernschatten um 04:34 Uhr und die maximale Verfinsterung um 06:13 Uhr, wobei 93 % des Mondes im Kernschatten liegen. Die maximale Verfinsterung ist jedoch nicht beobachtbar. Eine erklärende Grafik zeigt, wie Sonne, Erde und Mond während der Finsternis ausgerichtet sind. Quelle: Wiener Arbeitsgemeinschaft für Astronomie.