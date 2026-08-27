Salzburger rast bei Mountainbike-WM zu Silber

Salzburger Michael Hettegger jubelte bei der Mountainbike Weltmeisterschaft im italienischen Val di Sole über Silber. Der Strobler musste sich im Cross-Country-Rennen lediglich dem Australier Connor Wright geschlagen geben.
Erster Tag, erste Medaille! Für Michael Hettegger war es ein fast perfekter Auftakt in die Mountainbike-WM in Val di Sole (Ita). Der Strobler landete mit 1:16 Minuten Rückstand auf Connor Wright aus Australien auf Rang zwei und ergatterte damit sensationell Silber.
Nach Pölatz zwei adelte Hettegger Sieger Connor Wright
„Es tut schon auch weh, weil ich heuer oft Zweiter wurde. Bei der Straßen-WM kann man aber auch noch die Goldmedaille holen. Eine Medaille ist besser als keine! Connor ist noch einmal ein anderes Level gefahren“, sagte der 17-Jährige im Anschluss.
Schon bei der Europameisterschaft in der Schweiz zeigte der Salzburger groß auf. Nach Silber im Juni zeigte er auch auf der Straße eine starke Leistung und sackte bei der OÖ-Juniorenrundfahrt den zweiten Rang ein. Die Ain Bugey Valromey Tour (Tour de France der Junioren) beendete er zudem als Gesamtzweiter.
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