Salzburger rast bei Mountainbike-WM zu Silber

Nach Pölatz zwei adelte Hettegger Sieger Connor Wright

„Es tut schon auch weh, weil ich heuer oft Zweiter wurde. Bei der Straßen-WM kann man aber auch noch die Goldmedaille holen. Eine Medaille ist besser als keine! Connor ist noch einmal ein anderes Level gefahren“, sagte der 17-Jährige im Anschluss.