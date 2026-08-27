Die Nächtigungszahlen kommen bald digital an

Wenn ein Urlauber im Salzburger Bundesland nächtigt, müssen Informationen dazu gleich mehrfach gemeldet werden. Es geht hierbei um das gesetzliche Meldewesen, die Nächtigungsabgabe und die Tourismus-Statistik. Besonders mühsam gestaltete sich das in puncto Statistik: 119 PDFs von jeder Salzburger Gemeinde mussten bis jetzt händisch eingetragen werden. Mit einer digitalen Lösung will das Land dies ab Mai 2027 vereinfachen, kündigte das Büro von Landesrat Stefan Schnöll (ÖVP) an.