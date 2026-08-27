Die Nächtigungszahlen kommen bald digital an

Unglaublich, aber wahr: Bis jetzt schickten alle 119 Salzburger Gemeinden einzelne PDFs an das Land, die von Beamten händisch für die Statistik eingetragen wurden. Damit ist jetzt Schluss: Ein neues digitales System soll es Hoteliers und Co. leichter machen, Daten zu Nächtigungsabgabe, Meldewesen und Statistik weiterzuleiten.
Wenn ein Urlauber im Salzburger Bundesland nächtigt, müssen Informationen dazu gleich mehrfach gemeldet werden. Es geht hierbei um das gesetzliche Meldewesen, die Nächtigungsabgabe und die Tourismus-Statistik. Besonders mühsam gestaltete sich das in puncto Statistik: 119 PDFs von jeder Salzburger Gemeinde mussten bis jetzt händisch eingetragen werden. Mit einer digitalen Lösung will das Land dies ab Mai 2027 vereinfachen, kündigte das Büro von Landesrat Stefan Schnöll (ÖVP) an.
Weniger Bürokratie
Künftig reicht es also, nur einmal die Daten an das Land zu schicken – in digitaler Form. „Das bedeutet weniger Bürokratie für Betriebe, weniger Verwaltungsaufwand für Gemeinden und schnellere Daten für das Land“, so Schnöll. Weiterer Vorteil: Fehlerquellen werden damit eher vermieden und die Arbeit der Verwaltung wird reduziert.
Auch Gemeinden sollen profitieren: Sie können Gästekarten und die Öffi-Tickets für Touristen einfacher ausstellen. Zudem können Beherbergungsbetriebe ihren Gästen noch vor der Ankunft digitale Formulare für den Check-in schicken. Aber: Einige Gemeinden müssen sich digital nun aufrüsten. Noch im Herbst soll der Beschluss für die Maßnahme erfolgen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.