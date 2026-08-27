Gewaltopfer starb nach Fußtritten gegen Kopf

Drei Fußtritte gegen Kopf

Die gewalttätigen Szenen spielten sich in jener Juni-Nacht gegen 1 Uhr ab. Der Grund der Auseinandersetzung ist unklar. Was bekannt ist: Der 32-Jährige schubste den 45-Jährigen. Als das Opfer am Boden lag, soll der Bulgare dreimal mit dem Fuß gegen den Kopf des Mannes getreten haben. Auch mit der Faust soll er zugeschlagen haben. Ein Zeuge ging dazwischen und stoppte den Angriff.