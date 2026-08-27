Salzburg-Stadt bekommt erstes Hilton Hotel

102 Zimmer wird das neue Hampton by Hilton in der Schmiedingerstraße in Salzburg beherbergen. Das Hotel schafft 20 neue Arbeitsplätze und wird offiziell in der zweiten Septemberwoche feierlich eröffnet.
Besonders Wert legte man auf eine gut erreichbare Lage: Das Hampton by Hilton Salzburg Messe dürfte vor allem für Geschäftsreisende interessant sein: Das Hotel verfügt über eine direkte Anbindung an die Autobahn sowie eigene Parkmöglichkeiten.
Obwohl das Hotel einer internationalen Kette angehört, will man auf Regionalität setzen. 20 neue Arbeitsplätze werden in dem Betrieb geschaffen.
Das neu errichtete Hotel startete bereits Ende August ins Soft-Opening. In der zweiten Septemberwoche findet die feierliche Eröffnung statt.
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