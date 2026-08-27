Volksanwaltschaft will mehr Sicherheit in Salzburg

Immer präsenter wird das Thema Gewalt aus der Erfahrung der Volksanwaltschaft. Nachdem Volksanwältin Gaby Schwarz bei einem Sprechtag in Salzburg attackiert worden war, möchte sie nun sensibilisieren und appelliert ganz klar an die Stadt Salzburg, die Sicherheit zu erhöhen ...
Beschimpft und mit den Fäusten auf Volksanwältin Gaby Schwarz losgegangen ist ein Tiroler während eines Sprechtags im Schloss Mirabell in der Salzburger Innenstadt. Für den Mann endete die Attacke mit einer Verurteilung wegen des Delikts der Gefährlichen Drohung, die Anwältin kam mit dem Schrecken davon.
Knapp ein Jahr später fiel nun die Entscheidung, den Fall publik zu machen und einen Appell an die Behörden zu richten, denn in die meisten Amtsgebäude könnten die Menschen einfach so hineinspazieren – oftmals direkt bis zu den Büros der Mitarbeiter. „In Zeiten höherer Gewaltbereitschaft und steigender Aggressionen kann das böse enden“, ist Schwarz überzeugt.
Dabei gehe es nicht darum, alles wegzusperren, aber die Verantwortlichen müssten vorbereitet sein. „Es geht um die Sicherheit für alle Menschen, die dort arbeiten oder Erledigungen machen.“
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