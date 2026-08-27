Volksanwaltschaft will mehr Sicherheit in Salzburg

Knapp ein Jahr später fiel nun die Entscheidung, den Fall publik zu machen und einen Appell an die Behörden zu richten, denn in die meisten Amtsgebäude könnten die Menschen einfach so hineinspazieren – oftmals direkt bis zu den Büros der Mitarbeiter. „In Zeiten höherer Gewaltbereitschaft und steigender Aggressionen kann das böse enden“, ist Schwarz überzeugt.