Die Violetten setzen auf „Made in Austria“

Kirchler: „Eigendynamik ist richtig cool!“

„Das ist eine bewusste Entscheidung und das kommt auch gut an. Es hat sich eine echte Eigendynamik entwickelt und die ist richtig cool“, erklärte er. Sogar die Qualität soll davon profitieren. „Die älteren österreichischen Spieler führen die jungen Kicker gut. Da fangen wir auch die eine oder andere Qualität auf, die uns im Kader hier und dort vielleicht fehlt. In Innsbruck hatten wir damals nur sieben Tiroler, da war es dann für uns als Team oft richtig schwer“, erinnerte er sich. Die nächste Chance auf das „violett-weiße“ Nationalteam bietet sich schon am Freitag. Dann gastiert die Austria bei St. Pölten.