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Regine Sixt

Auto-Milliardärin fördert Projekt in Seekirchen

Salzburg
27.08.2026 18:00
Regine Sixt
Regine Sixt(Bild: Markus Tschepp)
Porträt von Elisa Torner
Von Elisa Torner

Auf über 2,5 Milliarden Euro wird das Vermögen der Autovermietungs-Milliardäre Erich und Regine Sixt geschätzt. Anstatt faul auf einer Sonneninsel zu sitzen, unterstützt Regine Sixt lieber ein gleichnamiges Projekt in Seekirchen. Die Sonneninsel – eine Unterkunft für Familien mit krebskranken Kindern – bekommt nun eine ordentliche Finanzspritze.

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Die Sonneninsel Seekirchen bietet Familien in schwierigen Lebenslagen Halt. Die Aufenthalte sind zu 100 % spendenfinanziert und für alle Familien kostenlos.

„Diesen besonderen Ort unterstützen wir immer wieder von Herzen gerne“, heißt es in einer offiziellen Aussendung der Sixt Stiftung. Es ist nicht das erste Mal, dass die Milliardärin der Einrichtung finanziell unter die Arme greift. „Krebs ist eine der größten philanthropischen Herausforderungen. Mich erschüttert besonders, wenn diese Geißel Kinder betrifft“, sagte Sixt in einem Interview mit einem Fachmagazin.

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Dieses Mal will Sixt mit ihrem Geld die Neugestaltung der Familienzimmer vorantreiben. Neue Betten und warmes Holzmobiliar sollen angeschafft werden.

Die deutsche Multi-Milliardärin setzt sich schon seit Jahren immer wieder für den Kampf gegen Krebs ein. Dafür erhielt die Unternehmerin die internationale Auszeichnung „Le Grand Prix de la Charte de Paris contre le Cancer“. 

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