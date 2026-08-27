Auto-Milliardärin fördert Projekt in Seekirchen

„Diesen besonderen Ort unterstützen wir immer wieder von Herzen gerne“, heißt es in einer offiziellen Aussendung der Sixt Stiftung. Es ist nicht das erste Mal, dass die Milliardärin der Einrichtung finanziell unter die Arme greift. „Krebs ist eine der größten philanthropischen Herausforderungen. Mich erschüttert besonders, wenn diese Geißel Kinder betrifft“, sagte Sixt in einem Interview mit einem Fachmagazin.