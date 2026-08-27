Auto von Reh gerammt? Schwerer Crash in Mattsee

Im Fahrzeug habe sich laut Roider nur der Fahrer befunden, der verletzt geborgen und vom Roten Kreuz nach der Erstversorgung in das Unfallkrankenhaus Salzburg gebracht wurde. Die Feuerwehr habe das Auto anschließend mit einem Kran wieder auf die Fahrbahn gezogen. Während des Einsatzes war die Köstendorfer Landesstraße für eine Stunde gesperrt.