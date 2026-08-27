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Lenker verletzt

Auto von Reh gerammt? Schwerer Crash in Mattsee

Salzburg
27.08.2026 08:32
Das Fahrzeug ist stark beschädigt worden.
Das Fahrzeug ist stark beschädigt worden.(Bild: Freiwillige Feuerwehr Mattsee)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Gerammt und von der Fahrbahn abgekommen ist ein Fahrzeuglenker mit seinem Pkw auf der Köstendorfer Landesstraße (L206) am Donnerstagmorgen. Der verletzte Fahrer wurde in das Unfallkrankenhaus Salzburg gebracht. Feuerwehr und Rotes Kreuz waren vor Ort im Einsatz.

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Laut der Freiwilligen Feuerwehr Mattsee ist man um 6.15 Uhr morgens zum Unfallort auf der Köstendorfer Landesstraße alarmiert worden. Der Einsatzleiter Florian Roider berichtet auf „Krone“-Anfrage, dass vor Ort ein Reh gelegen sei. 

Die Freiwillige Feuerwehr Mattsee bei der Bergung des Pkw
Die Freiwillige Feuerwehr Mattsee bei der Bergung des Pkw(Bild: Freiwillige Feuerwehr Mattsee)

Da das Auto auf der linken Seite massiv beschädigt wurde, liege nahe, dass es einen Zusammenstoß mit dem Tier gegeben haben könnte und der Pkw daraufhin von der Fahrbahn abgekommen ist. 

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Im Fahrzeug habe sich laut Roider nur der Fahrer befunden, der verletzt geborgen und vom Roten Kreuz nach der Erstversorgung in das Unfallkrankenhaus Salzburg gebracht wurde. Die Feuerwehr habe das Auto anschließend mit einem Kran wieder auf die Fahrbahn gezogen. Während des Einsatzes war die Köstendorfer Landesstraße für eine Stunde gesperrt. 

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