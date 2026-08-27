Militär bot im Sommer gratis Kinderbetreuung an

Gemeinsam mit Kindergartenpädagoginnen und Betreuerinnen hat das Militärkommando Salzburg im Sommer drei Wochen lang gratis Kinderbetreuung angeboten. Mit der Aktion hat man 145 Kinder begleitet und ihnen die Welt der heimischen Verteidigung näher gebracht.
Eine nette Aktion seitens des Bundesheeres: Drei Wochen lang haben die Schwarzenberg-Kaserne (Salzburg), Krobatin- Kaserne (St. Johann/Pg), Strucker- Kaserne (Tamsweg) und Wallner-Kaserne (Saalfelden) gemeinsam mit neun Kindergartenpädagoginnen und neun Betreuerinnen insgesamt 145 Kinder im Alter von drei bis zwölf Jahren betreut.
Die Aktion hat am 28. Juli begonnen und endet am 28. August. Damit wollte man berufstätigen Eltern, die vor allem zur Ferienzeit mit Betreuungspflichten gefordert sind, unter die Arme greifen, heißt es in einer Aussendung.
Neben verschiedener Spielaktivitäten haben die Kleinen auch verschiedene Dienststellen der Kasernen besucht und Einblicke in das Bundesheer bekommen.
Das Projekt wird laut dem Militärkommando Salzburg jährlich durchgeführt – wer also Interesse hat, kann nächstes Jahr wieder mitmachen.
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