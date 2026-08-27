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Süße Aktion

Militär bot im Sommer gratis Kinderbetreuung an

Salzburg
27.08.2026 07:46
Einen Militärhubschrauber erlebt man nicht alle Tage hautnah.
Einen Militärhubschrauber erlebt man nicht alle Tage hautnah.(Bild: Wolfgang Riedlsperger)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Gemeinsam mit Kindergartenpädagoginnen und Betreuerinnen hat das Militärkommando Salzburg im Sommer drei Wochen lang gratis Kinderbetreuung angeboten. Mit der Aktion hat man 145 Kinder begleitet und ihnen die Welt der heimischen Verteidigung näher gebracht. 

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Eine nette Aktion seitens des Bundesheeres: Drei Wochen lang haben die Schwarzenberg-Kaserne (Salzburg), Krobatin- Kaserne (St. Johann/Pg), Strucker- Kaserne (Tamsweg) und Wallner-Kaserne (Saalfelden) gemeinsam mit neun Kindergartenpädagoginnen und neun Betreuerinnen insgesamt 145 Kinder im Alter von drei bis zwölf Jahren betreut. 

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Die Aktion hat am 28. Juli begonnen und endet am 28. August. Damit wollte man berufstätigen Eltern, die vor allem zur Ferienzeit mit Betreuungspflichten gefordert sind, unter die Arme greifen, heißt es in einer Aussendung. 

Ausflüge in die Natur mit den Experten – was könnte spannender sein?
Ausflüge in die Natur mit den Experten – was könnte spannender sein?(Bild: Wolfgang Riedlsperger)

Neben verschiedener Spielaktivitäten haben die Kleinen auch verschiedene Dienststellen der Kasernen besucht und Einblicke in das Bundesheer bekommen.

In gelber Weste mit dem Polizei-Halteschild in der Hand – ein Highlight!
In gelber Weste mit dem Polizei-Halteschild in der Hand – ein Highlight!(Bild: Wolfgang Riedlsperger)

Das Projekt wird laut dem Militärkommando Salzburg jährlich durchgeführt – wer also Interesse hat, kann nächstes Jahr wieder mitmachen.  

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