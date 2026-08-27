Salzburgs Schaupiel? Unprovinziell und geisteshell

Solch ein Theaterprogramm hatte man in Salzburg seit Kritikergedenken nicht gesehen: Bis auf einen Ausreißer war alles geisteshell, unprovinziell, auf Sprache und Schauspielkunst statt auf Dramaturgen-Unfug konzentriert. Robert Carsens weltläufiger „Jedermann“, mit dem Markus Hinterhäuser den Goldesel vom Domplatz 2024 vor dem Verenden rettete, stand traditionell am Beginn. Und auch was man sonst an Theater gesehen hat, plante heuer der Intendant, der sich rechtzeitig von der untauglichen Spartendirektorin getrennt hatte. Behilflich war ihm dabei Karin Bergmann, deren Wahl als Schauspielchefin ihm die verhaltensoriginelle Politik mit Kündigungsfolge verübelt hat. Um sie dann zur Interimsintendantin zu machen!