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Salzburgs Schaupiel? Unprovinziell und geisteshell

Kultur
27.08.2026 06:30
Jelineks „Unter Tieren“: Mavie Hörbiger, Caroline Peters, Inge Maux, Thiemo Strutzenberger, ...
Jelineks „Unter Tieren“: Mavie Hörbiger, Caroline Peters, Inge Maux, Thiemo Strutzenberger, Sebastian Rudolph, Azaria Dowuona-Hammond glänzen.(Bild: APA/BARBARA GINDL)
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Von Heinz Sichrovsky

Für das Theater war in diesem Sommer Salzburgs Ex-Festspiel-Intendant Markus Hinterhäuser selbst verantwortlich – und er überzeugte (fast) ausschließlich.

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Solch ein Theaterprogramm hatte man in Salzburg seit Kritikergedenken nicht gesehen: Bis auf einen Ausreißer war alles geisteshell, unprovinziell, auf Sprache und Schauspielkunst statt auf Dramaturgen-Unfug konzentriert. Robert Carsens weltläufiger „Jedermann“, mit dem Markus Hinterhäuser den Goldesel vom Domplatz 2024 vor dem Verenden rettete, stand traditionell am Beginn. Und auch was man sonst an Theater gesehen hat, plante heuer der Intendant, der sich rechtzeitig von der untauglichen Spartendirektorin getrennt hatte. Behilflich war ihm dabei Karin Bergmann, deren Wahl als Schauspielchefin ihm die verhaltensoriginelle Politik mit Kündigungsfolge verübelt hat. Um sie dann zur Interimsintendantin zu machen!

Magisch: Jens Harzer und Marina Galic bringen Handkes wundersam melancholischen und ...
Magisch: Jens Harzer und Marina Galic bringen Handkes wundersam melancholischen und abschiedsleichten Text zum Schweben. Jossi Wieler führte Regie.(Bild: © SF/ Ruth Walz)
Ein Glücksfall: Ritualisierter und rhythmisierter Faust auf der Pernerinsel: Steven Scharf und ...
Ein Glücksfall: Ritualisierter und rhythmisierter Faust auf der Pernerinsel: Steven Scharf und Valery Tscheplanowa. Regie: Ulrich Rasche.(Bild: APA/BARBARA GINDL)
Moliere als Flop: Was nützen die prachtvollen Schauspieler André Szymanski und Maja Schöne, wenn ...
Moliere als Flop: Was nützen die prachtvollen Schauspieler André Szymanski und Maja Schöne, wenn sie in Jette Steckels Regie unsensibel röhren müssen?(Bild: APA/BARBARA GINDL)
Der Aufreger: Diesmal noch etwas nackter, doch nach wie vor brillant: Philipp Hochmair hat den ...
Der Aufreger: Diesmal noch etwas nackter, doch nach wie vor brillant: Philipp Hochmair hat den Jedermann zu seiner Leib- und Seelenangelegenheit gemacht.(Bild: APA/BARBARA GINDL)

„Jedermann“ folgte, eine Referenz auf Max Reinhardts Maßstabsetzer anno 1933, der von Ulrich Rasche inszenierte „Faust“. Ein Fest, diesen Königstext der Kulturgeschichte quasi auf Händen getragen zu erleben, Wort für Wort rhythmisiert und ritualisiert, mit den sich auch körperlich verausgabenden Schauspielriesen Valery Tscheplanowa und Steven Scharf. Goethes vernichtenden Sarkasmus vermisste man allerdings etwas inmitten des Hochamts.

Lebendiges Weltkulturerbe
Salzburgs theatrale Uraufführungstradition ist – Bernhard ausgenommen – wenig markant. Umso deutlicher hat Hinterhäuser die Festspiele heuer als österreichisches Weltkulturerbe festgeschrieben. Peter Handkes wundersam abschiedsleichter Text „Schnee von gestern, Schnee von morgen“ gehörte mit Traumresultat dem hochmusikalischen Regisseur Jossi Wieler und Jens Harzer, einem der größten Sprachvirtuosen der Gegenwart.

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In prachtvollem Kontrast dazu glänzte „Unter Tieren“: eine rasierklingenscharfe, doch zuinnerst humane Kapitalismussatire der Nobelpreiskollegin Elfriede Jelinek, von Nicolas Stemann mit tollen Schauspielern auf die Spitze getrieben. Mavie Hörbiger, Caroline Peters und die anderen Kapazunder kann man ab 4. September in der koproduzierenden Burg bewundern, die Karten werden schon rar.

Enttäuschung und Beunruhigung
Bleibt Molières „Menschenfeind“ als lästiger Rückfall ins deutsche Großstadtprovinztheater, von dem man die Festspiele schon befreit glaubte. Ein niederschmetterndes Hip-Hop-Konzert und ein sinnloser KI-Salat, dann lässt Regisseurin Jette Steckel die gut übersetzten Alexandriner dickfellig niederröhren. Die Intendantin des koproduzierenden Hamburger Thalia-Theaters sitzt übrigens in der Findungskommission für Hinterhäusers Nachfolge. Beruhigend ist das nicht. 

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