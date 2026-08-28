10.000 Kilometer auf Spuren der Geschichte radeln

Zwei große Ziele

Die Gruppe verfolgt dabei zwei Ziele, wie Herbert Lackner erklärt: „Wir wollen zeigen, dass sportliche Höchstleistungen auch im hohen Alter noch möglich sind. Und wir wollen Geschichte im wahrsten Sinne des Wortes erfahrbar machen.“ Denn die Reise im Fahrradsattel führt die acht Sportfreunde durch Regionen, wo die Spuren der Teilung des Kontinents noch heute sicht- und spürbar sind. „Unsere Tour soll auch ein Zeichen für Begegnung, Verständigung und ein friedliches Miteinander in Europa sein“, betont Lackner.