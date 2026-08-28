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Sportliche Senioren

10.000 Kilometer auf Spuren der Geschichte radeln

Niederösterreich
28.08.2026 06:00
Herbert Lackner (86) radelt mit Gleichgesinnten den ehemaligen Eisernen Vorhang ab.
Herbert Lackner (86) radelt mit Gleichgesinnten den ehemaligen Eisernen Vorhang ab.(Bild: Krone KREATIV/Crataegutt Seniors, Patrick Huber)
Porträt von Christoph Weisgram
Von Christoph Weisgram

Von Ruhestand keine Rede! Acht Hobbysportler im Pensionsalter treten kräftig in die Pedale. Sie radeln derzeit den einstigen Eisernen Vorhang ab – von Norwegen bis zum Schwarzen Meer. 

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Für jüngere Niederösterreicher ist der Eiserne Vorhang nur noch ein Begriff aus den Geschichtsbüchern. Doch der Waldviertler Herbert Lackner, seine niederösterreichischen Landsleute Ulli Schober, Franz Hergolitsch und Gerhard North sowie Ferdinand Fuchs aus Tirol, der Wiener Alfred Lechnitz, Pepi Bichl aus Oberösterreich und der Salzburger Gottfried Hinterholzer haben die Grenze zwischen Ost und West, die jahrzehntelang quer durch Europa verlief, erlebt.

Ehrgeiziges Vorhaben
Die acht Senioren-Radsportler haben ein ehrgeiziges Projekt in Angriff genommen. Mitte August sind sie an der norwegisch-russischen Grenze gestartet, um den sogenannten Iron Curtain Trail, eine 10.000 Kilometer lange Route entlang des ehemaligen Eisernen Vorhangs, abzuradeln.

Gestartet sind die Senioren-Radsportler mit Herbert Lackner (3. v. li. an der Spitze in ...
Gestartet sind die Senioren-Radsportler mit Herbert Lackner (3. v. li. an der Spitze in Jakobselv an der norwegisch-russischen Grenze.(Bild: Martin Bihounek)

Zwei große Ziele
Die Gruppe verfolgt dabei zwei Ziele, wie Herbert Lackner erklärt: „Wir wollen zeigen, dass sportliche Höchstleistungen auch im hohen Alter noch möglich sind. Und wir wollen Geschichte im wahrsten Sinne des Wortes erfahrbar machen.“ Denn die Reise im Fahrradsattel führt die acht Sportfreunde durch Regionen, wo die Spuren der Teilung des Kontinents noch heute sicht- und spürbar sind. „Unsere Tour soll auch ein Zeichen für Begegnung, Verständigung und ein friedliches Miteinander in Europa sein“, betont Lackner.

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Treffpunkt in Gmünd
Mehr als ein Drittel der Strecke haben die acht Radsportler mittlerweile abgespult. Am Montag, 31. August, werden sie gegen 14 Uhr auf dem Hauptplatz in Gmünd erwartet. Doch es heißt noch weiter in die Pedale treten. Denn am Ziel werden Lackner & Co. erst an der Küste des Schwarzen Meeres sein.

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