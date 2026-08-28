10.000 Kilometer auf Spuren der Geschichte radeln

Von Ruhestand keine Rede! Acht Hobbysportler im Pensionsalter treten kräftig in die Pedale. Sie radeln derzeit den einstigen Eisernen Vorhang ab – von Norwegen bis zum Schwarzen Meer.
Für jüngere Niederösterreicher ist der Eiserne Vorhang nur noch ein Begriff aus den Geschichtsbüchern. Doch der Waldviertler Herbert Lackner, seine niederösterreichischen Landsleute Ulli Schober, Franz Hergolitsch und Gerhard North sowie Ferdinand Fuchs aus Tirol, der Wiener Alfred Lechnitz, Pepi Bichl aus Oberösterreich und der Salzburger Gottfried Hinterholzer haben die Grenze zwischen Ost und West, die jahrzehntelang quer durch Europa verlief, erlebt.
Ehrgeiziges Vorhaben
Die acht Senioren-Radsportler haben ein ehrgeiziges Projekt in Angriff genommen. Mitte August sind sie an der norwegisch-russischen Grenze gestartet, um den sogenannten Iron Curtain Trail, eine 10.000 Kilometer lange Route entlang des ehemaligen Eisernen Vorhangs, abzuradeln.
Zwei große Ziele
Die Gruppe verfolgt dabei zwei Ziele, wie Herbert Lackner erklärt: „Wir wollen zeigen, dass sportliche Höchstleistungen auch im hohen Alter noch möglich sind. Und wir wollen Geschichte im wahrsten Sinne des Wortes erfahrbar machen.“ Denn die Reise im Fahrradsattel führt die acht Sportfreunde durch Regionen, wo die Spuren der Teilung des Kontinents noch heute sicht- und spürbar sind. „Unsere Tour soll auch ein Zeichen für Begegnung, Verständigung und ein friedliches Miteinander in Europa sein“, betont Lackner.
Treffpunkt in Gmünd
Mehr als ein Drittel der Strecke haben die acht Radsportler mittlerweile abgespult. Am Montag, 31. August, werden sie gegen 14 Uhr auf dem Hauptplatz in Gmünd erwartet. Doch es heißt noch weiter in die Pedale treten. Denn am Ziel werden Lackner & Co. erst an der Küste des Schwarzen Meeres sein.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.