Rauchstopp – Welcher Weg ist am erfolgreichsten?

Darüber sind sich wohl viele Raucher einig: Es ist schwer, von Zigaretten loszukommen. Eine Studie hat jetzt herausgefunden, mit welcher Strategie sich Menschen am erfolgreichsten das Rauchen abgewöhnen können.
Viele greifen zum Nikotin-Pflaster oder Kaugummi, um mit dem Rauchen aufzuhören, andere versuchen es ganz ohne Hilfsmittel. Forscher des internationalen Forschungsnetzwerks Cochrane haben jetzt untersucht, mit welcher Strategie die Raucher am erfolgreichsten waren.
Dafür verglichen die Wissenschaftler mehrere Studien miteinander und werteten die Ergebnisse von insgesamt fast 30.000 Studienteilnehmern aus – und kamen zu einem klaren Ergebnis. Am erfolgreichsten konnten sich Menschen das Rauchen abgewöhnen, wenn sie übergangsweise auf nikotinhaltige E-Zigaretten, auch Vapes genannt, umgestiegen sind.
Acht bis zehn von 100 Menschen schafften es mit dieser Strategie, ein halbes Jahr lang keine Zigarette zu rauchen. Wer allerdings auf E-Zigaretten ohne Nikotin umgestiegen ist, schaffte den Rauchstopp seltener – nur ungefähr sechs von 100 Studienteilnehmern konnten so der Zigarette langfristig „Adieu“ sagen.
Etwa gleich viele schafften es mit Kaugummi, Pflaster und anderen Nikotin-Ersatztherapien, nicht rückfällig zu werden. Raucher, die es ganz ohne Hilfsmittel oder mit verhaltenstherapeutischer Hilfe probierten, waren am seltensten erfolgreich, nur rund fünf von 100 schafften den Entzug.
E-Zigaretten als Zwischenschritt
„Es gibt starke Belege dafür, dass regulierte nikotinhaltige E-Zigaretten wesentlich weniger schädlich sind als das Rauchen“, erklärt Jamie Hartmann-Boyce von der Unversity of Massachusetts. Das heißt aber nicht, dass E-Zigaretten keine gesundheitlichen Folgen haben können.
Die Raucher könnten die E-Zigaretten als Zwischenschritt betrachten, meint Hartmann-Boyce. „Man kann vom Rauchen zum Vapen übergehen, und wenn man dann sicher ist, dass man nicht wieder zum Rauchen zurückfällt, kann man auch mit dem Vapen aufhören“, rät die Wissenschaftlerin.
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