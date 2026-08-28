Rauchstopp – Welcher Weg ist am erfolgreichsten?

Acht bis zehn von 100 Menschen schafften es mit dieser Strategie, ein halbes Jahr lang keine Zigarette zu rauchen. Wer allerdings auf E-Zigaretten ohne Nikotin umgestiegen ist, schaffte den Rauchstopp seltener – nur ungefähr sechs von 100 Studienteilnehmern konnten so der Zigarette langfristig „Adieu“ sagen.