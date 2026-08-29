Trockenheit sorgt für Kahlschlag bei Amphibien

Moorfrosch droht in der Steiermark auszusterben

Dazu zählt etwa der Moorfrosch. „In der Südsteiermark ist es dramatisch. In den letzten zehn Jahren ist die Population um 98 Prozent zurückgegangen“, sagt Biologin Eva Bernhart von der Berg- und Naturwacht. Bei den Rabenhof-Teichen, dem größten Moorfrosch-Habitat der Steiermark, zählte man vor zehn Jahren zur Laichsaison noch an die 10.000 Tiere in den Kübeln entlang des Amphibienzauns. Heuer waren es 30 (!).