Neue Wespenart breitet sich rasant in Graz aus

Gemeinsam machte man die neuartigen Tiere zum Forschungsprojekt. Die Kinder sammelten tote Wespen ein, untersuchten sie in Becherlupen und erfuhren viel über ihre Lebensweise. Dabei stellte sich heraus: „Dolchwespen schauen sehr gefährlich aus, sind aber harmlos“, wie Johannes Gepp, Biologe und Präsident des steirischen Naturschutzbundes, erklärt. „Bisher waren sie nur in Schutzgebieten zu sehen, jetzt sind sie wegen des Klimawandels mitten in den Städten angekommen“.