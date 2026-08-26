„Ein Zumpferl macht aus Männern noch keine Helden“

Im Stück geht es auch stark um Besitzansprüche innerhalb einer Ehe und die Frage „Wem gehört ein Mensch“?

Martin Weinek: Sehr richtig. Eurydike bleibt Orpheus auf ewig versagt. Doch auch Pluto freut sich zu früh, wenn er meint: „Jetzt ist alles super! Sie gehört mit und bleibt bei mir in der Unterwelt.“ Und auch Jupiter, der aus ihr eine Uhudler-Göttin machen will, schaut durch die Finger. Zwar wird Eurydike zunächst von den anderen Figuren herumgereicht, doch dann entwickelt sie eine eigene Stimme und sagt: „Ihr könnt mich alle kreuzweise. Ich mache mir jetzt ein Tinder-Konto und mache überhaupt das, was ich will.“

Eva Weinek: Auch Juno geht’s nicht anders: Sie keift andauernd Jupiter an, der ständig fremdgehen will, und ist frustriert. Sie denkt: „So ein Leben interessiert mich nicht. Was brauche ich den Alten überhaupt?“ Gleichzeitig kann sie aus ihrer Haut nicht heraus. Macht, Freiheit, Unabhängigkeit und das Aufräumen mit alten Rollenbildern – das sind also die zentralen Gedanken dieser Inszenierung.