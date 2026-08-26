Querschläger trifft Rekrut am Truppenübungsplatz

Schießübungen stehen am Truppenübungsplatz Bruckneudorf (Bezirk Neusiedl am See) an der Tagesordnung. Am Dienstag kam es dabei zu einem Unfall, wie das Militärkommando Burgenland auf Anfrage bestätigt. Ein Rekrut dürfte bei Schießübungen mit dem Sturmgewehr eine Mauer getroffen haben, dabei wurde er dann von einem Splitter am Oberschenkel verletzt. Der junge Mann wurde von einem Sanitäter erstversorgt und dann mit der Rettung ins Krankenhaus nach Eisenstadt gebracht.