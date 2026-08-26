Sorge vor neuen Graubereichen bei Gesundheit

Nach der OP zur Genesung ins Hotel anstatt im Krankenhaus zu bleiben? Diese Idee haben die Ordensspitäler Oberösterreich kürzlich ins Spiel gebracht. Ganz neu ist das Konzept allerdings nicht. In den USA oder Kanada wird das Prinzip bereits umgesetzt. Die Patientenhotels oder Patientenhäuser sind vor allem für Menschen gedacht, die nach einem stationären Aufenthalt im Spital noch nicht nach Hause können aber nur mehr geringe medizinische und pflegerische Versorgung benötigen. Die Kliniken erhoffen sich dadurch Einsparungen, weil ein Hotelbett günstiger kommt, als ein Spitalsbett.