Lindsey Vonn: „Vermisse dich jeden einzelnen Tag“

Vier Jahre ist es her, dass Lindsey Vonn ihre Mutter verloren hat. Auf Instagram widmete die US-Amerikanerin ihrer Mama einen emotionalen Post.
„Vier Jahre ohne dich … In diesem Jahr gab es so viele Momente, in denen ich dich um Rat fragen, deine Hand halten und Trost bei dir suchen wollte, wenn es mir schlecht ging. Es waren die einzigen Olympischen Spiele, bei denen du nicht dabei warst … Es lief nicht so gut wie damals, als du vor Ort warst … aber ich hatte Glück, und ich weiß, dass du daran einen großen Anteil hattest. Ich vermisse dich jeden Tag, Mama. Ich liebe dich so sehr“, schrieb Vonn zu einer Bilderserie, die sie gemeinsam mit ihrer Mutter zeigt.
Linda Krohn war im August 2022 an der Nervenkrankheit ALS verstorben. Auf Instagram und Co. teilt Vonn seither immer wieder gemeinsame Fotos, Nachrichten oder Erinnerungen, die sie an ihre geliebte Mutter hat.
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