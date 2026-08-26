Lindsey Vonn: „Vermisse dich jeden einzelnen Tag“

„Vier Jahre ohne dich … In diesem Jahr gab es so viele Momente, in denen ich dich um Rat fragen, deine Hand halten und Trost bei dir suchen wollte, wenn es mir schlecht ging. Es waren die einzigen Olympischen Spiele, bei denen du nicht dabei warst … Es lief nicht so gut wie damals, als du vor Ort warst … aber ich hatte Glück, und ich weiß, dass du daran einen großen Anteil hattest. Ich vermisse dich jeden Tag, Mama. Ich liebe dich so sehr“, schrieb Vonn zu einer Bilderserie, die sie gemeinsam mit ihrer Mutter zeigt.