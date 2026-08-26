Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone“-Serie

„Grödig ist für einen Trainer Fluch und Segen“

Salzburg: Sport-Nachrichten
26.08.2026 19:00
(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Mathias Funk
Von Mathias Funk

Die „Krone“-Serie der Regionalliga-Trainer machte Halt bei Grödigs Arsim Deliu. Der 41-Jährige sprach über das Leben als frischgebackener Papa und Cheftrainer sowie über den Spagat zwischen Fußball-Liebe und Vollzeitjob.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Vollzeitjob, frischgebackener Papa und Cheftrainer eines ambitionierten Salzburger Regionalligisten mit Bundesliga-Vergangenheit. Für Arsim Deliu ist es zweifellos nicht einfach, das alles unter einen Hut zu bringen. Töchterchen Charlotte habe den 41-Jährigen allerdings „extrem verändert“: „So etwas relativiert brutal viel. Wo man früher dachte, man hat Probleme, lacht man heute darüber. Nach einer Niederlage hat man sich früher drei Tage geärgert. Heute kommt man heim, sieht die Kleine und es ist vergessen“, sagt Deliu beim „Krone“-Besuch.

Zitat Icon

Angespannt bin ich schon ab und an, aber im Kreis drehe ich mich nicht. Das macht die jahrelange Erfahrung aus.

Arsim DELIU, Cheftrainer SV Grödig

Der Druck im Job und als Familienvater und besonders im sportlichen Bereich abzuliefern, sei immer gegeben.

Der Umgang damit hätte sich aber in den letzten Jahren ebenfalls geändert. „Es ist nicht so, dass mich Fußballspiele nervös machen. Egal, wer da als Gegner daherkommt. Angespannt bin ich schon ab und an, aber im Kreis drehe ich mich nicht. Das macht die jahrelange Erfahrung aus“, schildert der Cheftrainer, der in seine große Aufgabe bei den Grödigern viel Zeit investiert. Und dafür auch jede Menge Energie verbraucht.

+1
Fotos

Fußball ist für Deliu auch ein Ausgleich
Damit die Akkus stets voll sind, genießt der gebürtige Schwarzacher seine Freizeit mit der Familie. Oder auch, wie könnte es anders sein, mit Fußball. „Klar gehe ich gerne mit der Familie in die Stadt oder wir fahren in die Berge. Aber es ist schon so, dass mich zum Beispiel die Trommel bei den Heimspielen der Austria entspannt. Für mich ist Fußball auch Entspannung“, schmunzelt er. Ohne die Sportart kennt man den Pongauer ohnehin nicht.

Seit 36 Jahren ist er dem Sport bereits verbunden. Erst als Spieler, jetzt als Trainer. „Mit meiner Frau habe ich Glück, dass sie das mitmacht. Sie kennt mich nicht anders. Der Fußballplatz ist für mich der schönste der Welt“, schildert Deliu voller Begeisterung.

Lesen Sie auch:
Huber-Rieder mit seiner Jana und den Kindern Levi und Ylvi.
Nordliga-Serie
„Daheim juckt es keinen, wie wir gespielt haben“
06.08.2026
„Krone“-Trainerserie
Motto: „Minimaler Aufwand, maximaler Ertrag“
30.07.2026

Am Untersberg erlebt der Fußball-Fanat in der laufenden Saison aber auch windige Zeiten. Mit dem Saisonstart zeigten sich die Klub-Bosse nicht ganz zufrieden. 

Klub ist Fluch und Segen
"Grödig ist für jeden Amateurtrainer Fluch und Segen. Es wird einem alles geboten. Wir sind aufgestiegen und haben ein fast komplett neues Team zusammengestellt. Das braucht Zeit. Der Verein bedeutet mir sehr viel. Wir haben einiges vor“, verriet er und hofft, auch in Zukunft als Cheftrainer werkeln zu dürfen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Salzburg: Sport-Nachrichten
26.08.2026 19:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Niederösterreich
Promiarzt stirbt bei Flugzeugkollision in NÖ
210.133 mal gelesen
Für die beiden Piloten kam jede Hilfe zu spät.
Außenpolitik
„Wenn die FPÖ in Österreich gewinnt, dann …“
176.354 mal gelesen
Die AfD-Chefin beim Interview über den Dächern Wiens
Innenpolitik
Marie ist da! Kanzler Stocker ist im Babyglück
144.621 mal gelesen
Kanzler Christian Stocker (ÖVP) beendete am Dienstag seine Sommertour quer durch Österreich.
Kolumnen
Was uns bei blauer Kanzlerschaft blüht
3515 mal kommentiert
Was die FPÖ wirklich vorhat – wir werden es wohl bald erleben.
Innenpolitik
Kanzleramt nimmt Freiheitliche Jugend ins Visier
1867 mal kommentiert
Die FPÖ-Jugendorganisation wird für Parteichef Herbert Kickl immer mehr zur Belastung.
Innenpolitik
Babler: „Menschen, die da sind, werden da bleiben“
1374 mal kommentiert
ORF-„Sommergespräch“: SPÖ-Chef Andreas Babler stellte sich den Fragen von Moderatorin Simone ...
Mehr Salzburg: Sport-Nachrichten
„Krone“-Serie
„Grödig ist für einen Trainer Fluch und Segen“
Zwei Wochen nach Debüt
Salzburg-Talent verlässt Eisbullen nach Übersee
Sport Tv Logo
Fünfter WM-Titel naht
Diese Dominanz ist in Österreich fast einmalig
Neo-Klub chancenlos
Salzburgligist schießt Cup-Neuling zweistellig ab
Pinzgau kann punkten
Unaufhaltsam! SPG Wallern weiter nicht zu stoppen

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf