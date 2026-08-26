„Grödig ist für einen Trainer Fluch und Segen“

Am Untersberg erlebt der Fußball-Fanat in der laufenden Saison aber auch windige Zeiten. Mit dem Saisonstart zeigten sich die Klub-Bosse nicht ganz zufrieden.

Klub ist Fluch und Segen

"Grödig ist für jeden Amateurtrainer Fluch und Segen. Es wird einem alles geboten. Wir sind aufgestiegen und haben ein fast komplett neues Team zusammengestellt. Das braucht Zeit. Der Verein bedeutet mir sehr viel. Wir haben einiges vor“, verriet er und hofft, auch in Zukunft als Cheftrainer werkeln zu dürfen.