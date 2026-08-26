„Grödig ist für einen Trainer Fluch und Segen“

Die „Krone“-Serie der Regionalliga-Trainer machte Halt bei Grödigs Arsim Deliu. Der 41-Jährige sprach über das Leben als frischgebackener Papa und Cheftrainer sowie über den Spagat zwischen Fußball-Liebe und Vollzeitjob.
Vollzeitjob, frischgebackener Papa und Cheftrainer eines ambitionierten Salzburger Regionalligisten mit Bundesliga-Vergangenheit. Für Arsim Deliu ist es zweifellos nicht einfach, das alles unter einen Hut zu bringen. Töchterchen Charlotte habe den 41-Jährigen allerdings „extrem verändert“: „So etwas relativiert brutal viel. Wo man früher dachte, man hat Probleme, lacht man heute darüber. Nach einer Niederlage hat man sich früher drei Tage geärgert. Heute kommt man heim, sieht die Kleine und es ist vergessen“, sagt Deliu beim „Krone“-Besuch.
Angespannt bin ich schon ab und an, aber im Kreis drehe ich mich nicht. Das macht die jahrelange Erfahrung aus.
Arsim DELIU, Cheftrainer SV Grödig
Der Druck im Job und als Familienvater und besonders im sportlichen Bereich abzuliefern, sei immer gegeben.
Der Umgang damit hätte sich aber in den letzten Jahren ebenfalls geändert. „Es ist nicht so, dass mich Fußballspiele nervös machen. Egal, wer da als Gegner daherkommt. Angespannt bin ich schon ab und an, aber im Kreis drehe ich mich nicht. Das macht die jahrelange Erfahrung aus“, schildert der Cheftrainer, der in seine große Aufgabe bei den Grödigern viel Zeit investiert. Und dafür auch jede Menge Energie verbraucht.
Fußball ist für Deliu auch ein Ausgleich
Damit die Akkus stets voll sind, genießt der gebürtige Schwarzacher seine Freizeit mit der Familie. Oder auch, wie könnte es anders sein, mit Fußball. „Klar gehe ich gerne mit der Familie in die Stadt oder wir fahren in die Berge. Aber es ist schon so, dass mich zum Beispiel die Trommel bei den Heimspielen der Austria entspannt. Für mich ist Fußball auch Entspannung“, schmunzelt er. Ohne die Sportart kennt man den Pongauer ohnehin nicht.
Seit 36 Jahren ist er dem Sport bereits verbunden. Erst als Spieler, jetzt als Trainer. „Mit meiner Frau habe ich Glück, dass sie das mitmacht. Sie kennt mich nicht anders. Der Fußballplatz ist für mich der schönste der Welt“, schildert Deliu voller Begeisterung.
Am Untersberg erlebt der Fußball-Fanat in der laufenden Saison aber auch windige Zeiten. Mit dem Saisonstart zeigten sich die Klub-Bosse nicht ganz zufrieden.
Klub ist Fluch und Segen
"Grödig ist für jeden Amateurtrainer Fluch und Segen. Es wird einem alles geboten. Wir sind aufgestiegen und haben ein fast komplett neues Team zusammengestellt. Das braucht Zeit. Der Verein bedeutet mir sehr viel. Wir haben einiges vor“, verriet er und hofft, auch in Zukunft als Cheftrainer werkeln zu dürfen.
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