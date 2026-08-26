Verunglückter Mäusebussard ist wieder in Freiheit

Vermutlich durch einen verunglückten Jagdversuch blieb ein Mäusebussard am vergangenen Freitag in einer Baumstammspalte in Marktschellenberg (D), direkt an der Salzburger Grenze, hängen. Die Bergwacht befreite das Tier und übergab ihn an einen Falkner, der den verletzten Vogel versorgte. Jetzt ist der Bussard wieder frei.
Falkner Wolfgang Czech nahm das Tier nach der Rettung durch die Bergwacht Martkschellenberg bei sich am Salzberg auf und versorgte die offene Wunde. Durch das stundenlange Hängen waren bereits Lähmungen eingetreten. Mit speziellen Mitteln heilten diese so gut, dass der wohlgenährte Vogel nach kurzer Zeit wieder voll bewegungsfähig und fit genug war, um ausgewildert zu werden.
Entscheidend ist bei unseren Einsätzen immer das gerettete Leben – ohne jede Wertung. Wir setzen uns respektvoll dafür ein, unabhängig davon, um welches Lebewesen es geht und wie groß der Aufwand im Einzelfall ist“, betont Vogelretter Stefan Obermaier von der Bergwacht Marktschellenberg.
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