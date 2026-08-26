Verunglückter Mäusebussard ist wieder in Freiheit

Falkner Wolfgang Czech nahm das Tier nach der Rettung durch die Bergwacht Martkschellenberg bei sich am Salzberg auf und versorgte die offene Wunde. Durch das stundenlange Hängen waren bereits Lähmungen eingetreten. Mit speziellen Mitteln heilten diese so gut, dass der wohlgenährte Vogel nach kurzer Zeit wieder voll bewegungsfähig und fit genug war, um ausgewildert zu werden.