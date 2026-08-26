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Zwei Wochen nach Debüt

Salzburg-Talent verlässt Eisbullen nach Übersee

Salzburg: Sport-Nachrichten
26.08.2026 18:00
Wechselt nach Übersee: Eisbullen-Talent Nikita Bloch.
Wechselt nach Übersee: Eisbullen-Talent Nikita Bloch.(Bild: BENY-PHOTO)
Porträt von Mathias Funk
Von Mathias Funk

Das ging flott! Nur zwei Wochen nach seinem Profi-Debüt verlässt Eisbullen-Talent Nikita Bloch Salzburg und dockt in Nordamerika an. Der 17-jährige Deutsche wurde im Sommer in der CHL von den Newfoundland Regiment an 38. Stelle gedraftet. 

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Erst vor zwei Wochen debütierte Eisbullen-Youngster Nikita Bloch bei einem Testspiel der Bullen im tschechischen Hradec Kralove (1:5), nun steht der Sprung über den großen Teich in die Canadian Hockey League (CHL) an. 

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Der 17-jährige Deutsche wurde erst im Sommer von den Newfoundland Regiment an 38. Stelle gedraftet. In der abgelaufenen Spielzeit absolvierte der Stürmer insgesamt 33 Einsätze für die RB Juniors in der Alps Hockey League und kam dabei auf sieben Scorerpunkte (3 Tore / 4 Vorlagen).

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