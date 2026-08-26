Zwei Nordligisten wackelten sich eine Runde weiter

Viele junge Spieler bekamen indes am Mittwoch in der dritten Runde des SFV-Landescups bei Nordligist Hallein die Chance, sich zu beweisen. Bei Lenzing (1. Klasse) gewannen die Tennengauer mit 2:0. Mit der Leistung war Cheftrainer Christoph Lessacher aber keineswegs zufrieden. „Das war richtig schwere Kost. Die ersten 15 Minuten waren eh okay, aber danach? Die Mannschaft, die da am Platz stand, hatte maximal Landesliganiveau“, haderte der Übungsleiter mit zahlreich vergebenen Chancen und defensiven Schwächen. „Das eine oder andere Mal hätte es durchaus gefährlich werden können“, meinte der Cheftrainer nach der Partie.