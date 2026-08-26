60 Millionen Euro für neues Therapie-Zentrum

Jetzt kommt ein Neubau. Das Salzburger Architekturbüro „Schwarzenbacher Struber“ hat den Zuschlag bekommen. Einziehen werden das Institut für Heilpädagogik, das Ambulatorium Am Ball (derzeit am Gelände der Gehörlosenschule), Mutter-Kind-Stellen sowie eine Primärversorgung für Kinder und Jugendliche. „Wir holen die ärztliche Versorgung mit herein und wollen, dass es hier kurze Wege für die betroffenen Familien gibt“, heißt es.