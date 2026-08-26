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Harald Schmidt

Star-Entertainer tauschte Schiff gegen Schloss

Salzburg
26.08.2026 23:00
Harald Schmidt an der Seite von Moderatorin Coco Brell.
Harald Schmidt an der Seite von Moderatorin Coco Brell.(Bild: Richard Schabetsberger)
Porträt von Elisa Torner
Von Elisa Torner

Es war die Liebe auf den ersten Blick, die den deutschen Entertainer Harald Schmidt ins Schloss Leopoldskron geführt hat. „Ich habe diesen Ort vor ein paar Monaten zum ersten Mal gesehen und war sofort entflammt“, erzählt der ausgebildete Schauspieler der „Krone“. 

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Am Mittwochabend richtete er unter dem Titel „Ich und Max Reinhardt“ seinen Blick in gewohnt scharfzüngiger Manier auf das Leben und Wirken des berühmten Festspielgründers. Das Publikum hatte dabei sichtlich seinen Spaß.

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Eine erneute Rückkehr ins Schloss Leopoldskron schließt der Entertainer nicht aus. Österreich hat Schmidt sowieso schon länger ins Herz geschlossen. Er tritt unter anderem regelmäßig in der Volksoper Wien und der Grazer Oper auf. „Mit Österreich können manche Traumschiff-Destinationen nicht mithalten“, ist er überzeugt.

Bereits seit 2008 verkörpert der 69-Jährige Kreuzfahrtdirektor Oskar Schifferle im ZDF-Klassiker „Traumschiff“.

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