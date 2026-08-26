Elie Rosen bleibt Präsident jüdischer Gemeinden

Rosen wurde erstmals 2023 zum Präsidenten der seinerzeitigen Israelitischen Kultusgemeinde Salzburg gewählt. Bereits seit 2016 leitet er die Jüdische Gemeinde Graz. Unter seiner Amtsführung wurde der Sprengel der Israelitischen Kultusgemeinde Salzburg im Jahr 2024 um die Bundesländer Steiermark und Kärnten erweitert.