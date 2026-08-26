Elie Rosen bleibt Präsident jüdischer Gemeinden

Elie Rosen ist bei den Wahlen zum Vorstand der Israelitischen Kultusgemeinde für die Bundesländer Salzburg, Steiermark und Kärnten in einem Amt als Präsident für eine weitere Legislaturperiode bestätigt worden.
Die Wiederwahl Rosens stehe für eine „laute, vielen oft unbequeme Stimme zur Wahrnehmung jüdischer Interessen in der Öffentlichkeit“, hieß es.
Rosen wurde erstmals 2023 zum Präsidenten der seinerzeitigen Israelitischen Kultusgemeinde Salzburg gewählt. Bereits seit 2016 leitet er die Jüdische Gemeinde Graz. Unter seiner Amtsführung wurde der Sprengel der Israelitischen Kultusgemeinde Salzburg im Jahr 2024 um die Bundesländer Steiermark und Kärnten erweitert.
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