FPÖ entfernt Mitarbeiter harsch aus Regierungsbüro

Der Büroleiter von FPÖ-Politiker Wolfgang Fürweger ist Geschichte: Der Freiheitliche entledigte sich auf harsche Art und Weise von Benjamin Kamper. Die Personalvertretung wurde von dem Mitarbeiter hinzugezogen und schäumt...
Schon der angeordnete Urlaub von 11. bis 17. Mai schmeckte Benjamin Kamper nicht. Dass in dieser Zeit sein Büro geräumt wurde, schmeckte ihm noch weniger. Sein Name wurde von der Website gelöscht. Kurzum: Kamper wurde „entfernt“ – ohne dessen Beisein oder Zustimmung.
Diese und weitere Vorkommnisse schildert der geschasste Büroleiter in einem Schreiben an die Personalvertretung und Landeshauptfrau Karoline Edtstadler. Das Schreiben liegt der „Krone“ vor.
Landesrat Wolfgang Fürweger hat geglaubt, in Gutsherrenart den Büroleiter austauschen zu können.
Josef Sailer, Personalvertreter
Benjamin Kamper war Büroleiter unter FPÖ-Landesrat Christian Pewny. Nach dessen Rücktritt folgte Wolfgang Fürweger – Kamper hatte einen befristeten Vertrag für die Regierungsperiode von fünf Jahren. Fürweger stimmte dessen Übernahme am 7. Oktober 2025 zu. Am 29. April 2026 wollte er den Büroleiter abberufen – dieser verweigerte.
Zu Personalangelegenheiten gibt es keinen Kommentar.
Wolfgang Fürweger, Landesrat
Personalvertreter Josef Sailer wurde von Kamper beigezogen und bestätigt den Fall. Sailer schäumt: „Landesrat Wolfgang Fürweger hat geglaubt, in Gutsherrenart den Büroleiter austauschen zu können. Jemand, der sich nichts zuschulden kommen ließ, kann aber nicht einfach so abserviert werden.“ Aktenvermerke oder Abmahnungen gibt es auch keine.
Warum wollte Fürweger Kamper loswerden? Der Landesrat antwortet: „Zu Personalangelegenheiten gibt es keinen Kommentar. Soweit ich weiß, bleibt Benjamin Kamper im Dienst des Landes.“
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