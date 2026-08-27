FPÖ entfernt Mitarbeiter harsch aus Regierungsbüro

Personalvertreter Josef Sailer wurde von Kamper beigezogen und bestätigt den Fall. Sailer schäumt: „Landesrat Wolfgang Fürweger hat geglaubt, in Gutsherrenart den Büroleiter austauschen zu können. Jemand, der sich nichts zuschulden kommen ließ, kann aber nicht einfach so abserviert werden.“ Aktenvermerke oder Abmahnungen gibt es auch keine.