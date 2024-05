Radikalisierung im Internet: Wie dagegen vorgehen?

Die Verbreitung extremistischer Ideologien über Online-Plattformen ist ein ernstzunehmendes Problem. Verschwörungsmythen und Fake News sind nur der Anfang – nur allzu schnell kann man so in Echokammern geraten, in denen man sich nur noch mit Gleichgesinnten austauscht, was die eigenen Ansichten verstärkt und zu Radikalisierung und Extremismus führen kann. Der Schritt von volksverhetzenden Parolen im Internet zu Gewaltexzessen auf der Straße ist für manche leicht gesetzt.