Qualzucht: Wie stoppt man den Trend?

1000 Euro Strafe: Nachdem eine Familie ihren Welpen mit Qualzuchtmerkmalen auf Social Media postete, flatterte eine Strafzahlung ins Haus. Doch trotz Verboten floriert das Geschäft mit den deformierten Rassen weiter. Braucht es härtere Strafen für Käufer, strengere Zuchtverbote oder mehr Kontrollen, um dieses Leid zu stoppen?
Das österreichische Tierschutzgesetz gilt auf dem Papier als streng, doch in der Praxis klaffen oft Lücken. Während die einen harte Bußgelder für Käufer sowie ein striktes Ausstellungsverbot auf Zuchtschauen als einzig wirksame Abschreckung sehen, fordern andere, primär die Zuchtverbände und Händler an die Leine zu nehmen. Doch solange die extreme Optik von Mops, Bulldogge und Co. in sozialen Medien und bei Wettbewerben als Ideal gefeiert wird, bleibt die Nachfrage nach den überzüchteten Rassen wohl leider weiterhin ungebrochen hoch.
Ihre Meinung ist gefragt!
Sind hohe Geldstrafen für Käufer der richtige Hebel oder treffen solche Maßnahmen die Falschen? Welche Verantwortung liegt bei Züchtern und Verbänden? Glauben Sie, dass potenzielle Hundekäufer ausreichend informiert sind? Wir freuen uns auf Ihre Meinung dazu in den Kommentaren!
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