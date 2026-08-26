Qualzucht: Wie stoppt man den Trend?

Das österreichische Tierschutzgesetz gilt auf dem Papier als streng, doch in der Praxis klaffen oft Lücken. Während die einen harte Bußgelder für Käufer sowie ein striktes Ausstellungsverbot auf Zuchtschauen als einzig wirksame Abschreckung sehen, fordern andere, primär die Zuchtverbände und Händler an die Leine zu nehmen. Doch solange die extreme Optik von Mops, Bulldogge und Co. in sozialen Medien und bei Wettbewerben als Ideal gefeiert wird, bleibt die Nachfrage nach den überzüchteten Rassen wohl leider weiterhin ungebrochen hoch.