Akademikerin verärgert chinesische Gig-Arbeiter

Die Äußerungen treffen in China einen wunden Punkt, da eine sich abkühlende Konjunktur feste Vollzeitstellen immer seltener werden lässt. Dem Forschungsinstitut China New Employment Forms zufolge wird die Zahl der flexibel Beschäftigten in diesem Jahr auf 320 Millionen steigen – das wären etwa 44 Prozent der städtischen Arbeitskräfte des Landes. Diese Zahl entspricht in etwa der gesamten Bevölkerung der USA. Branchenexperten warnen zudem, dass die Verbreitung von Jobs, bei denen Arbeitgeber keine Sozialversicherungsbeiträge leisten müssen, die ohnehin angespannten Sozial- und Rentensysteme Chinas langfristig zusätzlich gefährdet.