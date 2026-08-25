Österreich hat große KI-Talente – aber zu wenige!

Nachwuchsmangel im KI-Bereich

Der Studie zufolge belegt Österreich unter 38 europäischen Ländern Rang drei bei der technologischen Spezialisierung seiner KI-Fachkräfte und zählt damit zu den führenden Standorten Europas. Rund 60 Prozent der KI-Beschäftigten arbeiteten dabei in Wien. Gleichzeitig liege Österreich bei der Verbreitung der KI-Kompetenzen, gemessen an der Zahl der KI-Spezialistinnen und -Spezialisten im Verhältnis zur Gesamtbeschäftigung, nur auf Platz 19. Etwa 97 Prozent der heimischen Unternehmen beschäftigen dem Report zufolge gar keine KI-Spezialisten.