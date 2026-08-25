Startberechtigung für Österreich: Duo atmet durch

„Dieses lange Prozedere beherrschte meine Gedanken, vor allem vor den Welt- und Europameisterschaften, sehr stark. Endlich ist diese Belastung weg. Das tut richtig gut. Wir haben nun die Möglichkeit, uns vollkommen auf das Segeln zu konzentrieren“, sagte die 23-Jährige. Trotz aller Herausforderungen hat das Nacra-17-Duo sein großes Ziel, die Qualifikation für die Olympischen Spiele Los Angeles 2028, nie aus den Augen verloren. „Es gibt immer zwei Wege zum Erfolg: einen einfachen und einen schwierigeren – und wir mussten in den vergangenen eineinhalb Jahren eben den schwierigeren nehmen. Aber das hat nun ein Ende und wir freuen uns auf die kommenden Challenges am Wasser.“