China-Coup: Xpeng baut 4. Auto bei Magna Graz

Mit dem neuen Modell wird in Thondorf auch die Mitarbeiter-Anzahl wieder aufgestockt – die genaue Zahl lässt sich jetzt allerdings noch nicht beziffern. Fakt ist, dass Xpeng in Europa Fuß gefasst hat. „Sie haben im Vorjahr hier über 20.000 Fahrzeuge verkauft, und wir sind sehr zuversichtlich, dass der Absatz weiter wächst. Natürlich ist das dann auch für uns positiv, denn der Großteil der in Europa verkauften Fahrzeuge wird bei uns produziert“, hält Bachmaier fest.