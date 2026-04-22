China-Coup: Xpeng baut 4. Auto bei Magna Graz

Am vorletzten Tag der weiß-grünen Delegationsreise nach China gab‘s wichtige Neuigkeiten für die steirische Wirtschaft zu verkünden: Der chinesische Autobauer Xpeng wird noch heuer ein viertes Modell bei Magna Steyr in der Steiermark produzieren lassen.
Bisher laufen ja schon der G6 und G9 sowie seit Anfang April auch der P7 Plus in Graz-Thondorf vom Band. „Die Kooperation mit Xpeng läuft sehr, sehr gut. Wir sind deshalb stolz, dass noch im Laufe dieses Jahres ein weiteres Modell in Graz produziert wird“, ist auch Magna-Manager Kurt Bachmaier beim Besuch der Xpeng-Zentrale in Guangzhou erleichtert.
Mit dem neuen Modell wird in Thondorf auch die Mitarbeiter-Anzahl wieder aufgestockt – die genaue Zahl lässt sich jetzt allerdings noch nicht beziffern. Fakt ist, dass Xpeng in Europa Fuß gefasst hat. „Sie haben im Vorjahr hier über 20.000 Fahrzeuge verkauft, und wir sind sehr zuversichtlich, dass der Absatz weiter wächst. Natürlich ist das dann auch für uns positiv, denn der Großteil der in Europa verkauften Fahrzeuge wird bei uns produziert“, hält Bachmaier fest.
Neben Xpeng produziert Magna in Graz auch noch zwei Modelle von GAC, der staatliche Autobauer hat nur wenige Kilometer von Xpeng entfernt seine Zentrale in Guangzhou – dazu wird in Graz natürlich nach wie vor die G-Klasse von Mercedes gefertigt.
„Der Kreislauf ist aufgegangen“
Der neue Auftrag für Magna erfreut auch die Politik: „Großartige Nachrichten für Graz und die gesamte Steiermark“, atmet Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) durch. Stellvertreterin Manuela Khom (ÖVP) ergänzt: „Schön zu sehen, dass der Kreislauf aufgegangen ist. Wir liefern Know-how nach China und dann profitieren wir auch bei der Produktion.“
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