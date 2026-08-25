Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Musik als „Hobby“

Kardashian-Tochter North möchte „normalen Job“

Society International
25.08.2026 10:23
Kim Kardashians Tochter North will im nächsten Jahr im Café jobben.
Kim Kardashians Tochter North will im nächsten Jahr im Café jobben.(Bild: Viennareport)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die Tochter von Kim Kardashian und Kanye West, North West, wünscht sich neben ihren musikalischen Anfängen auch eine klassischere Arbeit. „Ich möchte nächstes Jahr, zum Beispiel, bei Starbucks arbeiten“, sagte die 13-Jährige dem Magazin „Dazed“.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

„Ich glaube, das geht nächstes Jahr, weil ich dann 14 bin, also ... ich glaube, das geht“, fügte die Promi-Tochter hinzu. Und unterstrich: „Ich möchte einen normalen Job haben, schätze ich.“ 

North West ist die älteste Tochter von Kim Kardashian und dem Rapper Kanye West. Der Reality-Star und der Rapper waren von 2014 bis 2021 verheiratet und haben insgesamt vier gemeinsame Kinder.

North hat bereits ihre erste Platte auf den Markt gebracht und stand sogar schon auf der Bühne. ...
North hat bereits ihre erste Platte auf den Markt gebracht und stand sogar schon auf der Bühne. Nebenbei will sie aber auch einen ganz „normalen Job“ haben.(Bild: Viennareport)

Will später Musikerin werden
North West machte zuletzt auch erste Schritte als Musikerin. Im Mai dieses Jahres brachte sie ihre Debüt-EP „N0rth4evr“ heraus, welche sechs Stücke enthält und verschiedene Genres wie Metal, Punkrock und Emo mixt.

Lesen Sie auch:
Kim Kardashians älteste Tochter mit ihrem Ex Kanye West hat ihre eigene Musikkarriere gestartet. ...
Plötzliche Tour-Absage
Sorge um Kim Kardashians Tochter North West (13)
31.07.2026
Mega-Vermögen!
So steinreich ist North West mit gerade 13 Jahren
16.06.2026

Sie strebt auch langfristig eine Karriere als Musikerin an, wie sie sagt. Die Musik sei ihr „Hobby“, „das mache ich gerne, das ist es, was ich mit meinem Leben anfangen will“, erklärte North West.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Society International
25.08.2026 10:23
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Überraschungs-Look bei Staatsbesuch: Kate zeigt sich im Korsett-Dress – und wählt bewusst eine ...
Überraschender Look
Prinzessin Kate zeigt sich in einem Korsett-Dress
Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Niederösterreich
Promiarzt stirbt bei Flugzeugkollision in NÖ
194.202 mal gelesen
Für die beiden Piloten kam jede Hilfe zu spät.
Außenpolitik
„Wenn die FPÖ in Österreich gewinnt, dann …“
169.410 mal gelesen
Die AfD-Chefin beim Interview über den Dächern Wiens
Kärnten
Superzelle zieht Spur der Verwüstung durch Badeort
123.309 mal gelesen
Eine heftige Superzelle zog über Lignano hinweg. 
Außenpolitik
„Wenn die FPÖ in Österreich gewinnt, dann …“
3649 mal kommentiert
Die AfD-Chefin beim Interview über den Dächern Wiens
Kolumnen
Was uns bei blauer Kanzlerschaft blüht
1479 mal kommentiert
Was die FPÖ wirklich vorhat – wir werden es wohl bald erleben.
Innenpolitik
WM-Trip des Kanzlers kostet den Staat 100.000 Euro
1151 mal kommentiert
Mit neun (!) Begleitern reiste Stocker im Juni nach Dallas. Die Rechnung für den kurzen Trip ...
Mehr Society International
Musik als „Hobby“
Kardashian-Tochter North möchte „normalen Job“
Es wird ein ...
Amira Aly enthüllt das Geschlecht ihres Babys
Harry-Potter-Serie
Kit Harington spielt eitlen Gilderoy Lockhart
Das ist der Grund
Russland-Shows von Kanye West vor dem Aus?
Mit 61 Jahren
Carmen Geiss zeigt ihre Mega-Bauchmuskeln
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf