Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Wegen Neutor-Sperre

Salzburg verteilt 20.000 kostenlose Öffi-Tickets

Salzburg
31.08.2026 14:00
Weil das Neutor ab Mitte September für den Individualverkehr gesperrt wird, soll den Salzburgern ...
Weil das Neutor ab Mitte September für den Individualverkehr gesperrt wird, soll den Salzburgern das Öffi-Fahren schmackhaft gemacht werden. (Archivbild)(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Salzburg startet eine Öffi-Aktion: Weil das Neutor im Herzen der Stadt ab Mitte September für den Individualverkehr gesperrt wird, soll den Salzburgern das Öffi-Fahren schmackhaft gemacht werden. Es gibt 20.000 kostenlose Tagestickets. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Die Gratis-Tickets werden ab 14. September in der Stadt Salzburg, im Flachgau und im Tennengau verteilt. Sie sind in Gemeinden verfügbar, werden aber auch direkt bei den Verkehrsknotenpunkten ausgegeben. 

5000 Tickets vergibt die Stadt, weitere 5000 die Gemeinden im Flach- und Tennengau. 10.000 verteilt der Salzburger Verkehrsverbund direkt. Die Tickets gelten für alle Bahn- und Buslinien des Verkehrsverbundes im Zentralraum. 

Lesen Sie auch:
Ein Ziel der Linienverlegung: Im Zentrum sollen sich weniger Obusse ballen.
Krone Plus Logo
Verkehrsreform 2027
Obusse bekommen nach Neutor-Sperre neue Strecke
03.08.2026

Spezielles Zuckerl beim Klimaticket
Schon Anfang September startet auch eine spezielle Aktion beim Klimaticket. Wer es bis Jahresende kauft, kann ab dem zweiten Monat ohne zusätzliche Kosten monatlich kündigen. Umgerechnet kostet das Klimaticket in Salzburg pro Monat 33,25 Euro. Senioren und Öffi-Fahrer unter 26 Jahren zahlen 24,91 Euro. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Salzburg
31.08.2026 14:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Gorbatschow (kl. Bild), Haiders Aufstieg und vieles mehr: Peter Filzmaier und Christian Nusser ...
Krone Plus Logo
Zeitreise nach 1991
„Niemand wusste, was kommt jetzt? Es war Chaos!“
Rares Interview
Stronach (93): „Ich habe keine Angst vor dem Tod“
Der Flughafen von Skiathos gehört zu den gefährlichsten Planespotting-Orten auf der Welt – jedes ...
Krone Plus Logo
Verletzte in Skiathos
Warum Planespotting im Urlaub keine gute Idee ist
Der deutsche Deko-Spezialist Depot ist pleite. Ungefähr 200 Menschen in Österreich werden nun ...
„Verschwindet nicht“
Depot-Insolvenz: Hunderte Jobs hierzulande wackeln
Der Kriegsverbrecher Ratko Mladić ist im Alter von 83 Jahren in einem Gefängniskrankenhaus ...
In Haft in Den Haag
Kriegsverbrecher Ratko Mladic (83) gestorben
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Formel 1
Ralf Schumacher wird in Österreich operiert
148.997 mal gelesen
Ralf Schumacher
Österreich
Führerschein: Das ändert sich ab dem 1. September
136.679 mal gelesen
Änderungen kommen auf die Führerscheinbesitzer zu. 
Oberösterreich
„Marcel und Markus waren überall gerne gesehen“
105.990 mal gelesen
Krone Plus Logo
Die jungen Männer hatten keine Überlebenschance.
Katia Wagner
„Eine Schande!“ Kanzler Stocker geht auf Kickl los
2755 mal kommentiert
Bundeskanzler und ÖVP-Chef Christian Stocker in „Was jetzt? Das ,Krone‘-Sommergespräch“.
Außenpolitik
Nein! Isländer erteilen Brüssel eiskalte Abfuhr
1479 mal kommentiert
Befürworter der Gespräche argumentierten, eine Mitgliedschaft könne die hohen Zinsen im Land ...
Außenpolitik
Islands kalte Schulter als Warnsignal für die EU
1136 mal kommentiert
Große Freude herrschte bei der „Nein“-Fraktion in Island nach der eiskalten Abfuhr für Brüssel.
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf