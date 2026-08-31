Salzburg verteilt 20.000 kostenlose Öffi-Tickets

Salzburg startet eine Öffi-Aktion: Weil das Neutor im Herzen der Stadt ab Mitte September für den Individualverkehr gesperrt wird, soll den Salzburgern das Öffi-Fahren schmackhaft gemacht werden. Es gibt 20.000 kostenlose Tagestickets.
Die Gratis-Tickets werden ab 14. September in der Stadt Salzburg, im Flachgau und im Tennengau verteilt. Sie sind in Gemeinden verfügbar, werden aber auch direkt bei den Verkehrsknotenpunkten ausgegeben.
5000 Tickets vergibt die Stadt, weitere 5000 die Gemeinden im Flach- und Tennengau. 10.000 verteilt der Salzburger Verkehrsverbund direkt. Die Tickets gelten für alle Bahn- und Buslinien des Verkehrsverbundes im Zentralraum.
Spezielles Zuckerl beim Klimaticket
Schon Anfang September startet auch eine spezielle Aktion beim Klimaticket. Wer es bis Jahresende kauft, kann ab dem zweiten Monat ohne zusätzliche Kosten monatlich kündigen. Umgerechnet kostet das Klimaticket in Salzburg pro Monat 33,25 Euro. Senioren und Öffi-Fahrer unter 26 Jahren zahlen 24,91 Euro.
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