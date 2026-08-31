Salzburg verteilt 20.000 kostenlose Öffi-Tickets

Spezielles Zuckerl beim Klimaticket

Schon Anfang September startet auch eine spezielle Aktion beim Klimaticket. Wer es bis Jahresende kauft, kann ab dem zweiten Monat ohne zusätzliche Kosten monatlich kündigen. Umgerechnet kostet das Klimaticket in Salzburg pro Monat 33,25 Euro. Senioren und Öffi-Fahrer unter 26 Jahren zahlen 24,91 Euro.