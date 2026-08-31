Diese Rede brachte Roger Federer zum Weinen

Die 48-Jährige erzählte auch von der ersten Schwangerschaft. Als sie erfahren habe, dass sich das Paar auf Zwillinge freuen darf, habe sie damit gerechnet, ihr Leben auf der Tennistour beenden zu müssen. Doch Roger habe ohne zu zögern gesagt: „Dann spiele ich nicht mehr.“ Für ihren Mann stehe die Familie „immer an erster Stelle“. Mittlerweile hat das Paar vier Kinder.