Diese Rede brachte Roger Federer zum Weinen

Am Wochenende wurde Tennis-Legende Roger Federer in die Hall of Fame aufgenommen – und bei der Laudatio seiner Ehefrau wurde der 45-jährige Schweizer mehrmals von seinen Emotionen überwältigt ...
„Als wir uns kennenlernten, hatte Roger genau null Titel. Null. Rückblickend war ich bei allen 103 dabei, die danach kamen“, sagte Mirka Federer bei der Zeremonie in Newport.
Die 48-Jährige erzählte auch von der ersten Schwangerschaft. Als sie erfahren habe, dass sich das Paar auf Zwillinge freuen darf, habe sie damit gerechnet, ihr Leben auf der Tennistour beenden zu müssen. Doch Roger habe ohne zu zögern gesagt: „Dann spiele ich nicht mehr.“ Für ihren Mann stehe die Familie „immer an erster Stelle“. Mittlerweile hat das Paar vier Kinder.
Bevor Federer im Anschluss an die Laudatio seiner Ehefrau seine Rede auf der Bühne hielt, bat er scherzhaft um „Taschentücher und eine Sonnenbrille“ angesichts der Emotionen, die ihn überwältigten.
Mirka „ist meine Hall of Fame“
Mirka sei nicht nur seine Ehefrau, sie sei gleichzeitig seine Trainerin, Sparringspartnerin, Kritikerin und der wichtigste Mensch in seinem Leben. „Wir greifen uns an den Händen und gehen gemeinsam durch Wände. Sie ist meine Hall of Fame“, so Federer.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.