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„Meine Hall of Fame“

Diese Rede brachte Roger Federer zum Weinen

Tennis
31.08.2026 13:52
Von den Emotionen überwältigt: Roger Federer.
Von den Emotionen überwältigt: Roger Federer.(Bild: AFP/JOE BUGLEWICZ)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Am Wochenende wurde Tennis-Legende Roger Federer in die Hall of Fame aufgenommen – und bei der Laudatio seiner Ehefrau wurde der 45-jährige Schweizer mehrmals von seinen Emotionen überwältigt ...

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„Als wir uns kennenlernten, hatte Roger genau null Titel. Null. Rückblickend war ich bei allen 103 dabei, die danach kamen“, sagte Mirka Federer bei der Zeremonie in Newport.

Roger Federer mit seiner Ehefrau Mirka
Roger Federer mit seiner Ehefrau Mirka(Bild: AFP/JOE BUGLEWICZ)

Die 48-Jährige erzählte auch von der ersten Schwangerschaft. Als sie erfahren habe, dass sich das Paar auf Zwillinge freuen darf, habe sie damit gerechnet, ihr Leben auf der Tennistour beenden zu müssen. Doch Roger habe ohne zu zögern gesagt: „Dann spiele ich nicht mehr.“ Für ihren Mann stehe die Familie „immer an erster Stelle“. Mittlerweile hat das Paar vier Kinder.

(Bild: AFP/JOE BUGLEWICZ)

Bevor Federer im Anschluss an die Laudatio seiner Ehefrau seine Rede auf der Bühne hielt, bat er scherzhaft um „Taschentücher und eine Sonnenbrille“ angesichts der Emotionen, die ihn überwältigten.

(Bild: AFP/JOE BUGLEWICZ)

Mirka „ist meine Hall of Fame“
Mirka sei nicht nur seine Ehefrau, sie sei gleichzeitig seine Trainerin, Sparringspartnerin, Kritikerin und der wichtigste Mensch in seinem Leben. „Wir greifen uns an den Händen und gehen gemeinsam durch Wände. Sie ist meine Hall of Fame“, so Federer.

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