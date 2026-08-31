Arsenal-Stürmer vor Wechsel nach Saudi-Arabien

Nach sieben Jahren im Trikot des FC Arsenal wird Gabriel Martinelli seine Karriere wohl bei Al-Hilal in der saudischen Pro-League fortsetzen. Wie Sky berichtet, sollen sich die beiden Klubs bereits geeinigt haben.
Das Gesamtpaket umfasst demnach 65 Millionen Euro, in Riad soll der Brasilianer einen langfristigen Vertrag unterschreiben. Neben Martinelli soll mit Ollie Watkins (Aston Villa) ein weiterer Spieler von der Premier League zu Al-Hilal wechseln, Karim Benzema werde den Verein indes verlassen, wie Transfer-Insider Fabrizio Romano berichtet.
Auch Gabriel Jesus dürfte beim englischen Meister seine Koffer packen, er soll seine Zelte beim FC Barcelona in La Liga aufschlagen.
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