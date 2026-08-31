Streit um Bruce Willis‘ Enkeltochter entfacht

Als wäre die Trennung der Eltern nicht schon genug Belastung für ein kleines Kind: Bruce Willis‘ Tochter Rumer und Ex-Mann Derek Richard Thomas kämpfen vor Gericht um Sorgerecht und Umgangsregeln für die kleine Louetta (3). Sie erheben schwere Vorwürfe gegeneinander.
Derek Richard Thomas und Rumer Willis waren von 2020 bis 2024 ein Paar. Im Jahr 2023 kam die gemeinsame Tochter Louetta zur Welt. Nach der Trennung begann ein bitterer Streit um Besuchsregeln und Sorgerecht für die Kleine.
Vorwürfe gegen Ex-Partner
Rumer Willis besitzt das überwiegende Aufenthaltsbestimmungsrecht für das Kind. Der Vater durfte das Kind wochenlang nur unter Aufsicht sehen. Rumer hatte ihrem Ex-Partner Drogen- und psychischen Missbrauch vorgeworfen.
Sie behauptet auch, der Vater habe gefährliche Entscheidungen für sein Kind getroffen. Angeblich habe es auch Probleme mit einem von Thomas eingesetzen Kindermädchen gegeben.
Seltsam an der Sache: Eigentlich hatten sich die Eltern des Kindes darauf geeinigt, dass das Kind nicht ohne Zustimmung des anderen aus Kalifornien gebracht werden darf. Trotzdem lebt Rumer aktuell mit ihrer Tochter in Nashville im Bundesstaat Tennessee.
Derek Richard Thomas betont, einem Umzug nach Nashville nie zugestimmt zu haben und fordert, dass die ursprüngliche Regelung rund um die Zustimmung beider Elternteile wieder geltend gemacht wird.
Rumer postet regelmäßig Bilder vom Alltag mit ihrer Tochter:
Außerdem streitet er sämtliche Vorwürfe seiner Ex-Partnerin ab. Er betont, die Kleine niemals einer Gefahr ausgesetzt zu haben. Auch die Vorwürfe rund um Drogenmissbrauch dementiert er. Er holt gegen Rumer aus: Sie habe alles getan, um die Beziehung zu seinem Kind zu beeinflussen und zu blockieren.
Änderung des Besuchsrechts
Rumer forderte nun per Eilverfahren, dass die Besuche des Vaters wieder begleitet stattfinden und Übernachtungen vorerst nicht gestattet werden. Dagegen reichte der Musiker Widerspruch ein. Im September werden die Verhandlungen fortgesetzt.
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