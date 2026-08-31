Streit um Bruce Willis‘ Enkeltochter entfacht

Außerdem streitet er sämtliche Vorwürfe seiner Ex-Partnerin ab. Er betont, die Kleine niemals einer Gefahr ausgesetzt zu haben. Auch die Vorwürfe rund um Drogenmissbrauch dementiert er. Er holt gegen Rumer aus: Sie habe alles getan, um die Beziehung zu seinem Kind zu beeinflussen und zu blockieren.